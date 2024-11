La chiamata. Una grande soddisfazione per Stacchiotti. E’ stato convocato dalla Rappresentativa

Una gran bella soddisfazione per Niccolò Stacchiotti (nella foto): il giovane portiere bianconero è stato chiamato dalla Rappresentativa Serie D, attesa oggi pomeriggio a Roma, al Cpo Onesti, per il primo stage territoriale di preselezione. La ricerca dei migliori talenti del campionato – indirizzata alla definizione della rosa che parteciperà alla 75ma edizione della Viareggio Cup (dal 17 al 31 marzo) – inizierà, dunque, dai calciatori tesserati per società del centro e del sud Italia: 44 i ragazzi classe 2006 e 2007 convocati dal tecnico Giuliano Giannichedda che, insieme al suo staff, testerà sul campo le indicazioni ricevute dall’area scouting dopo le prime giornate di campionato. Il gruppo dei calciatori si ritroverà entro mezzogiorno, poi alle 14 giocherà un’amichevole a ranghi contrapposti. Stacchiotti, un passato nelle giovanili del Pergia, è arrivato in bianconero dal Gubbio, dove copriva il ruolo di terzo portiere. Il suo trasferimento è stato dettato dall’infortunio occorso a Tirelli (frattura del gomito e conseguente operazione): l’allenatore Pascolini lo aveva avuto proprio a Gubbio, quindi la chiamata e la firma lampo. Si è calato subito nella nuova realtà tanto da risultare, come dimostra la chiamata della Rappresentativa, uno dei migliori estremi difensori del centro-sud. "Complimenti Niccolò": il plauso della società bianconera al suo giovane portiere.