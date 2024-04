Arbitri. Stadio dei Marmi, dirige Vogliacco

Un solo precedente, proprio in questa stagione, ma in Coppa Italia. Ora le strade del Rimini e di Valerio Vogliacco, l’arbitro designato a dirigere domenica pomeriggio allo Stadio dei Marmi il match con la Carrarese (calcio d’inizio alle 18.30), si incrociano anche in campionato, seppur alle battute finali. In Coppa fu un trionfo per il Rimini al ’Romeo Neri’ contro il Perugia (1-0 con il gol della vittoria realizzato da Capanni. Un precedente anche con i toscani, sempre in questa stagione, ma in campionato: Carrese-Ancona finì 1-0 a ottobre e in quell’occasione a consegnare i tre punti alla squadra di casa fu Zuelli al settimo minuto di recupero.

Vogliacco allo Stadio dei Marmi sarà in compagnia degli assistenti Davide Santarossa di Pordenone ed Edoardo Maria Brunetti di Milano. Quarto ufficiale in Toscana sarà Giacomo Rossini di Torino.