Arbitro e programma. Dirige Decimo. Oggi l’anticipo. Seravezza-Livorno

Sarà l’arbitro Gennaro Decimo della sezione di Napoli a dirigere domani pomeriggio la partita Siena-Figline, in programma allo stadio Franchi alle 15. Gli assistenti saranno Alessandro Tangaro della sezione di Molfetta e Vickraj Andrea Gookooluk della sezione di Civitavecchia. Il match è valido la 29ma giornata del campionato di Serie D, raggruppamento E. Il turno sarà inaugurato oggi pomeriggio dallo scontro di alta classifica Seravezza Pozzi-Livorno. Le altre gare in programma domani, in contemporanea alla sfida del vecchio Rastrello, sono Montevarchi-Fulgens Foligno, Ghiviborgo-Sangiovannese, Orvietana-Terranuova Traiana, Ostiamare-Trestina, Poggibonsi-Flaminia Civita Castellana, San Donato Tavarnelle-Follonica Gavorrano. Chiuderà la 29ma giornata la gara Grosseto-Fezzanese che andrà in scena sempre domani, ma alle 18,30. La classifica: Livorno 63; Fulgens Foligno 52; Seravezza Pozzi 49; Grosseto, Ghiviborgo e Siena 44; Poggibonsi e Orvietana 39; Ostiamare 37; Follonica Gavorrano 36; San Donato Tavarnelle 34; Montevarchi 33; Figline e Sangiovannese 32; Trestina e Terranuova Traiana 30; Flaminia Civita Castellana 27; Fezzanese 22.