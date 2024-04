Arbitro e programma. E’ stato designato. Nicola Mascelloni sezione di Grosseto

Sarà l’arbitro Nicola Mascelloni della sezione di Grosseto a dirigere domani pomeriggio la partita Castiglionese-Siena; gli assistenti saranno Lorenzo Sordi della sezione di Firenze e Andrea Gentili della sezione di Grosseto. La gara, con start alle 15, è valida la quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana, raggruppamento D.

Tutte le partite del turno si giocheranno in contemporanea; questi i match in programma, oltre a Castiglionese-Siena: Audax Rufina-Fortis Juventus, Baldaccio Bruni-Lastrigiana, Colligiana-Sinalunghese, Rondinella Marzocco-Terranuova Traiana, Scandicci-Asta Taverne, Signa-Firenze Ovest, Mazzola-Nuova Foiano. A osservare il turno di riposo il Pontassieve. Questa l’attuale classifica: Siena 71; Scandicci*, Terranuova Traiana e Signa 56; Colligiana 43; Castiglionese e Mazzola 42; Baldaccio Bruni e Nuova Foiano* 38; Sinalunghese 35; Rondinella Marzocco 34; Fortis Juventus e Asta Taverne 32; Lastrigiana 29; Audax Rufina e Firenze Ovest 26; Pontassieve* 14 (devono ancora osservare il turno di riposo). In testa alla classifica marcatori Del Pela dello Scandicci a 19; a seguire il bianconero Galligani a 16 e Cellai del Signa a 15.