Calcio Promozione. Il Fratta Terme rilancia subito: due colpi per puntare in alto

Un mercato importante quello in via di compimento per il direttore sportivo del Fratta Terme Andrea Fiumi. I biancoverdi bertinoresi, che hanno chiuso la stagione con la prima storica partecipazione ai playoff di Promozione (mai così in alto in 53 anni di attività), vogliono ricominciare esattamente da dove hanno interrotto: stupendo tutti.

La prima mossa è stata quella di rinnovare mister Enrico Malandri e, con lui, anche il preparatore atletico Filippo Ruscelli, l’allenatore dei portieri Matteo Saragoni e il match analyst Luca Forti. "Vogliamo ripartire da dove abbiamo concluso la precedente stagione – dice proprio il ds termale –, per cercare di disputare un’altra annata straordinaria come quella appena terminata. E, perché no, provare ad alzare ulteriormente l’asticella".

Poi fuochi d’artificio per i rinforzi. In particolare due, entrambi colpi da 90 in attacco: Francesco Pezzi e Dario Spadaro. Classe 1992 il primo e 1995 il secondo, entrambi sono nati calcisticamente in casacca biancorossa e hanno mosso i primi calci nella pancia del Morgagni, appunto nel Forlì.

Il primo ha anche giocato due stagioni in serie D con la maglia dei galletti, per poi stabilirsi fra Eccellenza e Promozione, soprattutto con le maglie di Castrocaro e San Pietro in Vincoli, segnando a grappoli. Nella scorsa stagione Pezzi ha trascinato a suon di gol il Faenza alla vittoria nei playoff (battendo proprio la Fratta in semifinale).

Spadaro invece, diventato giocatore anche lui nelle fila del del Forlì, in serie D ha giocato solo con le maglie di Ribelle e Romagna Centro. Poi anche per lui caterve di gol fra Eccellenza e Promozione, in particolare con le maglie di Ronco, Diegaro e Gambettola. Nella scorsa stagione è sceso in campo con la maglia del Forlimpopoli, dando una mano agli artusiani a raggiungere una comoda salvezza.

"Sono due innesti di assoluto spessore – continua Fiumi –, che andranno a rinforzare e non poco il nostro potenziale offensivo. Assieme a capitan Gallo e ad Andreoli abbiamo completato l’attacco in vista della prossima stagione".

Ma Pezzi e Spadaro non sono gli unici due innesti in vista del via della Promozione a settembre: in biancoverde sono arrivati anche il portiere Federico Zavatti (2003, dalla Pianta), i difensori Nicola Panzavolta (1994, dal Diegaro) e Luca Bandini (2003, dal CavaRonco) e l’attaccante Riccardo Zauli (2005, dal Forlimpopoli). "E poi abbiamo rinnovato i prestiti di altri tre ragazzi che erano già con noi: Pietro Siboni col Diegaro, Andrea Pio Cenerini con l’Urbino e Gianluca Monteleone col Forlì. Vogliamo arrivare alla prossima stagione pronti per cercare di miglioraci. E senza porci nessun limite".

Enrico Magnani