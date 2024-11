Arena Metato e Mb Team non si fermano

Arena Metato e Mb Team avanti, con tre successi su tre. Ed è un successo di prestigio quello dei campioni in carica dell’Arena Metato, perché arrivato contro gli Sconvolts campioni 2022. L’1-0 finale è deciso dalla punizione capolavoro di Bozzi. "Partita maschia, con pochi tiri, ma nella quale abbiamo avuto supremazia nel possesso di palla", spiega Gianluca Franchi. Sempre per 1-0 l’Mb Team regola il Nuovo Mondo Fitness; decide Sarti nella ripresa su assist di Viviani. "Vittoria meritata", assicura Giovanni Berlingeri. Di diverso avviso Alberto Domenici: "Partita equilibrata con i portieri protagonisti. Il pari sarebbe stato più giusto". Il GO 77/Passi batte 3-1 la Don Bosco Mazzola. Barattini illude perché con una autorete, Mezzapelle e Botticelli tutto viene ribaltato. "Perso contro una squadra che lotterà per il vertice. Abbiamo dato tutto", analizza Roberto Barattini. Altro 3-1 è quello con cui il Torcigliano Socoedi vince, in rimonta, il ‘classico’ di Camaiore contro la Real Nocchi. "Bella partita giocata alla pari. Peccato perché il centro di Fambrini ci aveva illuso", dice Francesco Raffaelli. Per il Torcigliano Socoedi decisivi Scavo e Chicchi. "Nella ripresa l’ingresso di Chicchi ha fatto la differenza" sottolinea Andrea Giannini. Successo 2-0 del Bellariviera/Leblon sul Terrinca. Decisiva la doppietta di Michetti. "Vittoria voluta", sottolinea Andrea Becagli. Mastica amaro Ludovico Pili del Terrinca: "La partita l’abbiamo condotta fallendo, però, troppo sotto porta". È 0-0 tra Unione Quiesa Orange e Lube Cucine Viareggio. "Partita combattuta con occasioni per entrambi" osservano sia Federico Zompa che Mauro Casanova. Vince 2-0 il Tdl Soccer sull’Hotel Virginia. Decidono Pardini e Guadagno, ma sullo 0-0 Perugi respinge un rigore a Guarino. "Vinto grazie a due magie e una gran parata", sottolinea Francesco Artigiani. "Chi sbaglia paga", è la mesta analisi di Stefano Valenzi. È 2-2 anche Villa Diletta/Bayern Versilia-Croce Verde Discobolo. Bianchi sblocca per i locali che restano in 10, espulso Bangura, ma raddoppiano con Bianchi. Nel finale Amine e Callegaro pareggiano. "Meritavamo di più", assicura Simone Giaconi per i locali.

Classifica: Arena Metato e Mb Team 9; Tdl Soccer 7; GO 77/Passi 6; Villa Diletta/B.V. 5; Hotel Virginia, Torcigliano Socoedi e Nuovo Mondo Fitness 4; Sconvolts, Real Nocchi e Bellariviera/Leblon 3; Don Bosco Mazzola, Lube Cucine Viareggio e Unione Quiesa Orange 2; Scf Bianchi/Mda, Croce Verde Discobolo e Terrinca 1; Ctz e Piano di Mommio/Manù 0.

Sergio Iacopetti