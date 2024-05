Arezzo, adesso c’è solo Manzo al comando. L’area tecnica a Cutolo: manca il nuovo dg

di Luca Amorosi

L’assemblea dei soci della Ss ha dato un’indicazione chiara: Guglielmo Manzo ci mette la faccia. In questa fase in cui potrebbe di fatto iniziare un progetto tecnico e gestionale del tutto nuovo, il presidente amaranto diventa amministratore unico, accentrando nella sua figura il nuovo corso del Cavallino. Non c’è più un Consiglio d’Amministrazione, a seguito dell’uscita inevitabile dell’ex direttore generale Paolo Giovannini e quelle del consigliere Remo Cordisco e del fu amministratore delegato Sabatino Selvaggio, che non sono state sostituite. Una mossa che può essere letta, come afferma lo stesso patron, con la volontà di impegnarsi sempre più in prima persona nel processo di crescita della società e della squadra. Un interlocutore importante resta sempre il socio di minoranza Orgoglio Amaranto, che proprio dopo la separazione con Giovannini aveva chiesto garanzie a Manzo circa la prosecuzione del suo impegno, in termini non solo economici, nell’ calcio.

Uomo solo al comando però non significa non dotare la società di un organigramma strutturato. Su questo c’è ancora molto lavoro da fare. Attualmente, l’unica casella certa è quella di Nello Cutolo come nuovo responsabile dell’area tecnica. Anche la sua nomina, comunque, non è stata ancora ufficializzata, sebbene sia solo una formalità. Cutolo, infatti, è già operativo da settimane. Manca ancora, invece, un direttore generale: il vuoto lasciato da Giovannini non è di poco conto e logica vorrebbe che venisse riempito con una figura di analoga competenza ed esperienza, in nome di un progetto da consolidare e, anzi, migliorare. Al momento non si conoscono possibili sostituti all’orizzonte, né se ci sia la volontà di inserire una figura professionale di questo tipo. La soluzione interna resta l’ipotesi più probabile: in ballo ci sono Fabrizio Bertusi, l’uomo di fiducia del presidente che si sta occupando del progetto stadio e delle altre infrastrutture, e Gianluca Zinci, attuale segretario del Cavallino che potrebbe vedere allargato il proprio raggio d’azione. Su una linea parallela c’è poi la questione allenatore, sempre attuale: l’incontro tra proprietà e Indiani ha palesato una certa distanza tra le parti, che potrebbe restare incolmabile.

Per questo motivo, salgono le quotazioni di una possibile svolta anche in panchina, nonostante il tecnico di Certaldo abbia ancora un anno di contratto. Fabio Caserta e Alessandro Dal Canto sono i primi nella lista, un po’ per i rapporti di vecchia data con Cutolo, un po’ per curriculum. Non tramontata del tutto, infine, anche l’opzione Piero Braglia.