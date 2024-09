Arezzo, caccia al regista per Troise. Chiosa ai box, Settembrini scalpita

di Luca Amorosi

AREZZO

Ultime ore per il calciomercato. A mezzanotte di stasera si chiudono i battenti e ogni squadra avrà la sua rosa definitiva, al netto di possibili inserimenti dal novero degli svincolati. Sono stati due mesi lunghi, densi di trattative, suggestioni, voci più o meno fondate, ammiccamenti. Il direttore amaranto Aniello Cutolo si è preso il tempo necessario, ha ricevuto qualche "no" doloroso, come quello di Morra, ma ha anche interrotto qualche trattativa avanzata perché convinto di poter battere altre strade più funzionali. E negli ultimi giorni ha piazzato le stoccate decisive per alzare la qualità complessiva della rosa, concretizzando gli innesti del centravanti Ogunseye e dell’esterno Tavernelli per il reparto offensivo. Adesso manca la ciliegina sulla torta di una campagna sicuramente positiva, tutto considerato: un centrocampista per garantire maggiore profondità a un reparto che fino a fine settembre dovrà fare i conti con l’indisponibilità di Damiani dopo l’intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. La partita contro il Campobasso, ma anche i precedenti turni di coppa, hanno evidenziato qualche sofferenza nella zona nevralgica del campo, dove manca forse un pizzico di qualità in cabina di regia per far girare la palla con maggior fluidità e rapidità. Non è un caso che sia stato spesso Guccione ad abbassarsi sulla linea mediana per mettere la sua qualità a disposizione della costruzione della manovra. Cutolo vuole dunque provare a fare un ultimo regalo alla tifoseria amaranto in queste ore di mercato che restano cercando proprio un profilo del genere. Qualità, temperamento e possibilmente esperienza per la categoria. Ecco la caratteristiche cercato dal ds amaranto, doti che quindi escluderebbero per adesso l’inserimento di un mediano under.

Sfumata l’ipotesi De Rose, che ha raggiunto a Catania il tecnico Toscano con cui ha vinto, a Cesena, lo scorso campionato, sembra essersi raffreddata anche la pista che portava a Santoro del Pisa, rientrato alla base dopo una stagione a Vercelli con 33 presenze e 1 gol. La società nerazzurra vuole monetizzare visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tradotto il Pisa vuole denaro contante per cedere il calciatore e allora l’Arezzo potrebbe valutare altre piste.

Intanto Troise prepara il posticipo di Pesaro inseguendo la quarta vittoria di fila tra Coppa e campionato. Chiosa ancora assente a causa del problema muscolare e in attesa di ulteriori accertamenti. Verso la conferma la difesa con Trombini in porta, quindi Montini, Del Fabro, Gigli e Coccia. A centrocampo Settembrini in vantaggio su Catanese con Mawuli e Renzi a completare la linea mentre davanti spazio a Pattarello, Gucci e Guccione. Per Tavernelli e Ogunseye prima convocazione con possibilità di esordio a partita in corso.