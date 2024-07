Arezzo, Coccia e Renzi le priorità. Si lavora per la pattuglia dei terzini

di Andrea Lorentini

Montini punto fermo, Zona in partenza. il ritorno di Coccia e Renzi come obiettivi primari. Nella settimana che porta all’inizio del ritiro, la priorità di Nello Cutolo è definire la pattuglia dei terzini da mettere a disposizione di Troise per la prossima stagione. Allo stato attuale possiamo considerare abile e arruolato soltanto l’ex San Donato al quale qualche mese fa è stato allungato il contratto. Numeri alla mano serviranno almeno tre innesti per completare il reparto degli esterni bassi. Come detto il direttore sportivo amaranto, cercherà di rinnovare i prestiti o negoziare qualcosa in più - come è stato nel caso di Mawuli - per il mancino del Modena e per il 2004 di proprietà dell’Empoli. Entrambi sono considerati funzionali al gioco del tecnico napoletano che predilige calciatori duttili. Per caratteristiche Montini, Coccia e Renzi posso agire sia da terzini in una difesa a quattro che da esterni a tutta fascia. L’affare più caldo è quella con gli emiliani. L’ vorrebbe chiudere la partita velocemente, ma i tempi non dipendono soltanto dal club di viale Gramsci. Qualora le trattative per Coccia e Renzi non dovessero andare a buon fine, si punterà comunque su profili in grado di ricoprire più ruolo sulla fascia di competenza. L’intenzione è mettere a disposizione di Troise un terzino destro e uno sinistro entro la settimana. Sono giorni caldi anche per conoscere il destino di Polvani. Nei prossimi giorni è in programma un incontro con l’agente del difensore toscano. Se dovesse rescindere il contratto a quel punto si andrebbe ad intervenire con l’arrivo di un secondo centrale difensivo dopo l’acquisto di Gigli dal Rimini.

Nel frattempo, dopo quello di Pattarello, sono arrivati i messaggi rivolti ai tifosi di altri giocatori che saranno punti fermi nella prossima stagione: dal capitano Settembrini, al portiere Trombini passando per l’attaccante Gucci. Tutti suonano la carica in vista dell’inizio della prossima stagione dando appuntamento ai tifosi al comunale. Domani prende il via la campagna abbonamenti denominata "Nel cuor della gente". In questa prima fase, fino al 17 luglio, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione. Dal primo al al 24 agosto partirà invece la vendita libera. Le tessere possono essere acquistate presso la segreteria della società allo stadio in viale Gramsci al gate 21 (dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 15-18) oppure presso l’hotel New Energy Valdichiana a Rigutino (dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 15-18). Consentito anche l’acquisto online sul sito www.ticketone.it . C’è curiosità per capire quale sarà la reazione dei tifosi dopo l’aumento considerevole dei prezzi nei vari settori che ha suscitato un certo malumore. Magari un colpo di mercato nelle prossime 24 ore potrebbe riaccendere l’entusiasmo e sopire le polemiche.