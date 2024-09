Arezzo, due colpi a centrocampo. Arrivano Chierico junior e Santoro

di Andrea Lorentini

Due centrocampisti in entrata e uno in uscita. Sono Luca Chierico (classe 2001) e Salvatore Santoro (classe ‘99) i botti finali del mercato dell‘, mentre contestualmente Giovanni Catanese passa alla Lucchese. E‘ stata una giornata frenetica l‘ultima della sessione estiva con Cutolo salito direttamente a Milano per cercare di cogliere le ultime opportunità proprio sul filo di lana. Il ds amaranto aveva come priorità quella dell‘ingaggio di un centrocampista di fosforo e qualità per arricchire la mediana. E alla fine in mezzo al campo ne sono arrivati due, entrambi a titolo definitivo. Chierico, prelevato dal Genoa, nell‘ultima stagione ha collezionato 31 presenze con la maglia del Gubbio collezionando 2 reti. Santoro, invece, arriva dal Pisa dopo un campionato, l‘ultimo disputato con la Pro Vercelli Il direttore sportivo del cavallino si è preso fino quasi alla mezzanotte per individuare ii profili giusti e contestualmente ha aperto alla cessione a titolo definitivo di Catanese alla Lucchese. L‘ex Pontedera lascia l‘amaranto dopo appena sei mesi. Con questa doppia operazione in entrata il centrocampo a disposizione di Troise può contare su sette elementi. In precedenza, l‘ ha fatto aveva fatto anche un tentativo concreto, non andato a buon fine, per Luca Fiordilino, palermitano, classe ‘96‘, giocatore dai piedi buoni e dal curriculum di prima fascia con una carriera importante alle spalle trascorsa in buona parte in serie B e dove spiccano le 15 presenze in A con il Venezia nella stagione 2021/2022. L‘accordo tra i club e per l‘ingaggio era stato anche trovato, ma il giocatore ha preferito non scendere di categoria. Chi sembrava da un certo punto sul piede di partenza ed invece è rimasto è il portiere Daniele Borra. Ancora sul gong, invece, non si era sbloccata la cessione di Zona. Sul terzino proprio in extremis si è inserito il Carpi.

Intanto ultime ore di preparativi in casa amaranto in vista della trasferta contro la Vis Pesaro nel posticipo di lunedì 2 settembre. Mentre in città incombe il Saracino, squadra e staff cercano di isolarsi per limare gli ultimi dettagli: si torna a Pesaro a sole tre settimane dall’esordio di coppa e Troise va a caccia della quarta vittoria in altrettante gare ufficiali. Ancora assenti Damiani in mediana e Chiosa in difesa, il cui problema al flessore della coscia dovrà essere valutato da ulteriori esami.

Si va verso la conferma dell’undici che ha battuto il Campobasso, con l’ingresso di Settembrini nell’undici titolare. Prime convocazioni anche per i neoacquisti Tavernelli e Ogunseye, che si candidano a esordire con il Cavallino a gara in corso. Circa 120, intanto, i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio Benelli.