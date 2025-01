Arezzo, è fatta per il difensore Gilli. Suggestione Bortolussi in attacco

Matteo Gilli è un giocatore dell’Arezzo. L’accordo di fatto è stato trovato e nella serata di ieri è arrivata anche l’ufficialità. Il difensore arriva dal Picerno, girone C, e ha firmato un contratto fino al 2027.

Sul centrale difensivo trentino c’erano anche altre squadre di prima fascia in C come Vicenza e Crotone, ma il direttore Cutolo è stato bravo a sfruttare una sorta di corsia preferenziale visto l’interessamento mostrato anche in estate, quando poi l’affare sfumò.

Stavolta, con il contratto del giocatore in scadenza al 30 giugno, la trattativa è stata in discesa e l’Arezzo, che si era mosso in anticipo, ha affondato il colpo risolutore. Destro di piede, si trova a suo agio in una difesa a quattro, dove può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Titolare fisso nella squadra lucana che lo scorso anno ha concluso il campionato al sesto posto e che in questa stagione è attualmente decima, andrà a rinforzare la batteria di centrali a disposizione di Troise. Batteria dalla quale resta in uscita Del Fabro, che potrebbe avere mercato all’estero.

Da valutare, inoltre, le situazioni legate a Lazzarini e Masetti: uno dei due potrebbe completare il reparto con Chiosa, fresco di rinnovo fino al 2027, Gigli e appunto Gilli, mentre l’altro potrebbe essere ceduto a titolo definitivo o in prestito.

Sugli altri fronti, la situazione invece resta in divenire: non è un segreto, ormai, che l’Arezzo sia interessato alla punta centrale del Novara Easton Ongaro e che lo stesso attaccante voglia vestire l’amaranto, con Gucci che potrebbe entrare nella trattativa come contropartita in senso opposto. Italo-canadese classe 1998 di quasi due metri, mancino di piede, è punta strutturata ma con caratteristiche tecniche diverse da Ogunseye. In questa prima parte di stagione ha realizzato 4 gol in 20 presenze.

Nel reparto offensivo resta da capire anche cosa ne sarà di Gaddini: il giocatore vuole più spazio, ma Cutolo non vorrebbe privarsene. La pista di una cessione in prestito può essere la strada più percorribile, ma in tal caso servirebbe inserire anche un esterno d’attacco. Bortolussi, infine, sembra semmai una suggestione per la prossima stagione: nel Padova primo in classifica gioca con continuità. Possibile che Cutolo voglia sondare il terreno per quando, a giugno, andrà in scadenza.