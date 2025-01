Futsal, Coppa di C1. Pro Patria, è una finale amara. La sconfitta arriva ai rigori

Sfuma ai calci di rigore il sogno della Pro Patria San Felice di coach Lorenzo Greco (foto)di mettere in bacheca il primo titolo. I giallorossi si arrendono dal dischetto nella finale della Coppa di C1 giocata a Guastalla di fronte ai piacentini del Baraccaluga. Non erano bastati né i 40’ regolamenteri terminati 2-2 né i due supplementari da 5’ ciascuno finiti sul 3-3 per decidere il vincitore, che avrebbe staccato anche il pass per la fase nazionale della Coppa. Dal dischetto errori fatali di Terranova (alto) e Garofalo (parato), Benatti ha parato un tiro dei piacentini, che arrivati sul 3-2 all’ultimo tiro hanno trovato con Mello il gol del definitivo 7-6. La gara, che vedeva di fronte le prime due della classe anche in campionato, non ha deluso le attese. La Pro Patria, coi rientri di Garofalo e Gaglio rispetto alla semifinale, ha sempre dovuto inseguire. Da un corner a favore i sanfeliciani hanno subito lo 0-1 in contropiede di El Gachi dopo 16’, impattato prima del riposo dalla splendida triangolazione fra El Madi e Degli Espositi, che dopo un tiro parato è stato il più lesto sul tap in. Nella ripresa dopo 4’ Taddeo ha messo una palla forte sul secondo palo dove ha fatto irruzione Palumbo per il 2-1 piacentino, cui la squadra di Greco ha risposto a 6’ dalla fine col missile di El Madi. Si è così andati ai supplementari, aperti dal contropiede finalizzato da El Gachi, ma a 30 secondi dalla fine del secondo overtime il Baracca, già esaurito il bonus, ha commesso fallo mandando El Madi dal tiro libero per il 3-3. Ai rigori poi la beffa per i giallorossi.

d.s.