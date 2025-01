I rossoblù sfiorano il clamoroso sorpasso nel recupero con una conclusione di Manes. Nesi cacciato dall’arbitro. Corticella, non basta la doppietta di Manara. L’Imolese pesca il jolly a 5 minuti dalla fine

IMOLESE 2 CORTICELLA 2

IMOLESE: Adorni; Garavini, Elefante (1’ st Barnabà), Dall’Osso, Ballanti, Manzoni (12’ st Vlahovic), Brandi (49’ st Lolli), Mattiolo (27’ st Diawara), Manes, Gasperoni (1’ st Melloni), Raffini. A disp. Gasperini, Salgado, Pierfederici, Agbugui. All. D’Amore.

CORTICELLA: Malagoli; Brighi, Chmangui, Ercolani, Cavallini (49’ st Bresciani), Riballo, Lo Giudice (15’ st Bonetti), Mulattieri (15’ st Gessaroli), Casadei, Manara (43’ pt Ofoasi), Bovo. A disp. Manga, Morisi, Mezzadri Majani, Goffredi, Kone. All. Nesi.

Arbitro: Santeramo di Monza.

Reti: 5’ pt e 31’ pt Manara, 9’st Raffini, 40’ st Manes.

Note: ammoniti Riballo, Elefante, Manara, Ercolani, Mulattieri, Ofoasi, Dall’Osso. Espulsi: al 40’ st l’allenatore del Corticella Nesi e al 49’ st il collaboratore tecnico dell’Imolese Tronconi.

Amaro in bocca e una vittoria che sembra non arrivare più (l’ultima il 10 novembre). A Imola, dura 85 minuti la resistenza di un Corticella solido e pimpante, al comando delle operazioni per quasi un’ora di gioco, prima di venire raggiunta nel finale da un gol di Manes, che assieme a Raffini rimonta il doppio vantaggio biancazzurro e nega tre punti che sarebbero stati fondamentali per morale e classifica dei ragazzi di Nesi (senza l’ex di giornata Rizzi squalificato).

Pronti-via e il Corticella passa subito, con Manara bravo e battere da distanza ravvicinata una respinta di Adorni sugli sviluppi di un corner.

Vivace la reazione dei rossoblù, che si affidano all’asse Manes-Brandi, ma Malagoli è attento nel salvare i suoi. Poco dopo la mezz’ora, il raddoppio dei biancazzurri.

Ancora calcio d’angolo ed è ancora Manara a colpire, inchiodando lo 0-2.

Prima dell’intervallo, l’Imolese fa le prove del gol, ma Malagoli si supera e con una prodezza chiude su Raffini. Al rientro, i padroni di casa si scuotono.

Al 48’ Manes, da fuori area, centra il palo, sei minuti più tardi, invece, diventa lui l’assist-man per la rete che riapre la partita firmata dal rientrante Raffini (1-2).

Imolese all’assedio e Corticella arroccato dietro per difendere il vantaggio, che regge fino a 5’dalla fine, quando Manes ribatte in porta la respinta di Malagoli (2-2).

Nel recupero, l’ultimo brivido per i biancazzurri: scambio al limite tra Raffini e Brandi, e Manes, servito all’altezza del dischetto, che non riesce a coordinarsi, concludendo sopra la traversa.

Un punto a testa e sorriso a metà per il Corticella che resta, pari al Riccione, ancorato alla zona playout.

g. p.