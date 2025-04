Nicolas Schiavi torna titolare e prepara la sfida contro il Palermo

Ha fatto uno strano effetto non vederlo in campo a Cittadella, ma Nicolas Schiavi si è ripreso la maglia da titolare sabato scorso collezionando la sua 31ª presenza su 33 gare e l’ha coronata con l’assist per il gol del pareggio di Shpendi. "Mi ero allenato solo il giorno prima della gara col Cittadella e forse non ero in grado di giocarla. E’ normale che tutti vorremmo giocare ogni partita e quindi un po’ mi è dispiaciuto, ma chi ha giocato ha fatto bene e sono contento per loro. Per quanto riguarda l’assist penso che abbia fatto molto di più Stiven, quindi il gol è tutto merito suo. C’è un po’ di rammarico perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Abbiamo avuto un calo di una decina di minuti dove abbiamo buttato tutto quello che avevamo fatto prima. Sono cose che non devono succedere e nelle quali dobbiamo migliorare tanto. Cercando di prendere quasi sempre l’uomo alto ci può stare che ci possano infilare un po’ alle spalle con giocate di prima e va detto che il Catanzaro ha trovato grandi linee di passaggio perché è una grande squadra con tanta qualità. Per come si era messa la partita, comunque, non era scontato fare un altro gol e pareggiarla. Dobbiamo guardare positivo e pensare che siamo vivi e possiamo recuperare anche quando andiamo sotto".

E ora il Palermo... "Ora ci aspetta una trasferta difficile, ma contro le grandi squadre abbiamo fatto sempre bene. Abbiamo avuto un grande atteggiamento che non ci deve mai mancare. Abbiamo dimostrato di saper gestire la palla e di saper soffrire quando la partita lo richiede. Questo sarà molto importante perché a Palermo troveremo una squadra forte. Ma sono sicuro che possiamo dire la nostra anche là".

A Schiavi è stato chiesto un giudizio su Luigi Cherubini che sta mostrando colpi da categoria superiore. "E’ da inizio anno che noi che lo vediamo tutti i giorni e ci siamo resi conto che ha un passo diverso e una qualità incredibile. Lui deve continuare a fare le cose tranquillamente e se seguirà questo percorso diventerà un giocatore molto, molto importante".

