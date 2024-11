Arezzo, è tempo di derby. Leoni alla prova Ternana

Il ritorno al successo contro la Res Women di domenica scorsa ha ridato morale e fiducia all’Arezzo calcio femminile dopo un periodo di difficoltà. I buoni segnali già emersi nella sfida di coppa Italia contro la Fiorentina sono stati poi confermati dalla gara al Comunale contro la formazione romana. Ora, però, sul cammino della squadra di Ilaria Leoni, nel decimo turno del campionato di serie B, c’è nientemeno che la Ternana, capolista a punteggio pieno. Una sfida che appare proibitiva sulla carta, anche se le amaranto proveranno a sorprendere la prima della classe, che nell’ultimo turno a San Marino ha mostrato qualche debolezza, centrando comunque la vittoria non prima, però, di essersi fatta rimontare due reti di vantaggio in avvio di ripresa. L’attaccante amaranto Alessia Carcassi ha commentato così alla vigilia: "Sarà una partita difficile ma noi non ci sentiamo inferiori. Vogliamo andare là a prenderci dei punti e faremo il massimo per riuscirci. La vittoria contro la Res e anche la prestazione in coppa Italia ci hanno aiutato con il morale: ci sentiamo pronte". Si gioca allo stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni oggi alle ore 14.30. La partita sarà visibile gratuitamente su Vivoazzurro Tv previa registrazione sul sito dell’emittente.

Luca Amorosi