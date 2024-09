Il Gubbio cade in trasferta: ad Arezzo arriva il primo ko in campionato

Gubbio (Perugia), 24 settembre 2024 – La prima sconfitta in campionato è meritata. Il Gubbio paga la stanchezza fisica e mentale, la manovra macchinosa che si traduce poi in sterilità offensiva. Nessun dramma, è ovvio, per una squadra che deve ancora capire bene le dinamiche tattiche di Taurino, che ha comunque una buona quantità di lavoro da fare. La gara parte su ritmi bassi.

L’Arezzo ci prova per primo, con il destro largo di Lazzarini al 21° e il tiro centrale, facile per Venturi, tentato da Tavernelli tre minuti dopo. Poi il copione della partita prende una piega già vista. Al 26° su cross dalla destra Del Fabro strattona Tommasini in area, con l’arbitro Frasynyak decreta il calcio di rigore. Dal dischetto va proprio Tommasini che apre il destro ma si fa ipnotizzare da Trombini che blocca in due tempi. I rossoblù accusano il colpo e i padroni di casa trovano invece nuove energie: al 35° Tavernelli calcia da sinistra, Venturi respinge ma Guccione col mancino al volo trafigge l’estremo difensore rossoblù e porta avanti i suoi. Un film già visto, perché anche lo scorso anno, pur con minutaggi diversi, il Gubbio aveva sbagliato un rigore e poi subito gol da Guccione. Nella ripresa il neo entrato Gaddini al 58° serve con l’esterno Tavernelli, conclusione volante ribattuta da un attento Venturi.

La risposta rossoblù arriva grazie a Iaccarino, che al 62° calcia dal limite ma Trombini blocca senza patemi. Passano tre minuti e su azione da corner Corsinelli raccoglie al limite, trova Tommasini che da pochi passi, in solitaria, manda alto con il mancino al volo. I cambi di Taurino non sortiscono gli effetti sperati e i suoi si riaffacciano in avanti solo nei minuti finali. All’82° Lazzarini salva su una conclusione ravvicinata, poi D’Ursi lavora bene per Giovannini che però manda alto.

Il Gubbio si sbilancia e, all’89°, Gaddini vince un rimpallo in area e batte Venturi con il destro, chiudendo i conti per il definitivo 2-0.

Tabellino

AREZZO 2 – GUBBIO 0

AREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Del Fabro, Righetti, Coccia; Renzi (st 40’ Settembrini), Mawuli (st 12’ Santoro), Chierico; Tavernelli (st 24’ Pattarello), Gucci (st 24’ Ogunseye), Guccione (st 12’ Gaddini). All. Troise A disp. Galli, Borra, Fiore, Gigli, Bigi, Barboni.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Pirrello, Rocchi, Stramaccioni (st 26’ Tozzuolo); Corsinelli, Proietti (st 32’ Rosaia), Iaccarino, David (st 26’ Zallu); Faggi (st 26’ D’Ursi), Giovannini; Tommasini (st 32’ Rovaglia). All. Taurino A disp. Bolletta, Signorini, Fossati, Conti, Maisto, Arpaia.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate (Bernasso-Peletti)

Marcatori: pt 35’ Guccione, st 44’ Gaddini NOTE: corner 4-6; ammoniti: Mawuli, David, Giovannini, Taurino, Righetti, Trombini; recupero pt 1’; st 4’.