Arezzo, il Comunale chiama la vittoria. Bucchi: "Voglio una grande prestazione». Con Mawuli il centrocampo è blindato

A Rimini l’Arezzo ha ritrovato i tre punti che mancavano da oltre un mese. Ora, però, vuole tornare a vincere anche al Comunale, dove gli amaranto non centrano l’intera posta dal 4-2 inflitto alla Pianese lo scorso 15 dicembre. Serve continuità di risultati, infatti, per provare a migliorare l’attuale settimo posto. A partire dalla sfida odierna contro il Sestri Levante, che apre una serie di giornate contro compagini invischiate nella seconda metà della classifica. "Il calendario non è favorevole né sfavorevole, dipende tutto dal nostro atteggiamento in campo", avverte il tecnico Bucchi, che non si fida dei liguri: "Non meritano la classifica che hanno, hanno un’identità chiara e hanno messo in difficoltà chiunque". I numeri, però, non mentono: solo 22 gol segnati, appena tre vittorie in stagione e tre punti che mancano da oltre due mesi.

L’Arezzo ha maggior qualità in ogni reparto, ma poi parla in campo: "Voglio vedere una grande prestazione – aggiunge Bucchi. Non possiamo sbagliare l’atteggiamento: voglio rivedere la mentalità di Rimini con ancor più qualità nel gioco".

Per quanto riguarda le scelte iniziali, la sensazione è che l’undici titolare visto contro i biancorossi subirà poche variazioni. Guccione e Capello, le scelte più forti di Bucchi lunedì sera, potrebbero essere confermati regista arretrato e mezzala: "Capello ha già fatto la mezzala a Venezia e a volte a Carrara, mentre Guccione ha le qualità per giocare davanti alla difesa e si è messo a completa disposizione", ha precisato Bucchi. Così fosse, l’ultimo posto a centrocampo potrebbe essere occupato dal rientrante Mawuli, che farebbe rifiatare Damiani. Il tecnico ha infatti evidenziato la necessità di salvaguardare chi è rientrato da poco da infortuni per evitare ricadute.

A centrocampo comunque ora c’è abbondanza: solo Settembrini è in dubbio, mentre anche Santoro, Chierico, Dezi e Renzi sono opzioni valide dall’inizio o a gara in corso. Il classe 2004 ex Empoli, peraltro, potrebbe nuovamente giocare da terzino destro, con il consueto ballottaggio tra Coccia e Righetti sull’altra fascia e Gilli-Chiosa coppia centrale dopo la bella prova di lunedì. In attacco, se Guccione e Capello trovassero ancora posto in mediana, le scelte sarebbero presto fatte con la conferma del tridente composto da Pattarello,Tavernelli e Ravasio centravanti.