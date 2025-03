Arezzo, la filosofia Bucchi dà fiducia. Tavernelli centrale è l’uomo in più

di Andrea Lorentini

Seconda vittoria consecutiva, digiuno casalingo interrotto dopo due mesi e mezzo, distanza accorciata su Vis Pesaro e Pescara. Già questi tre motivi basterebbero per far felice Cristian Bucchi che nel post partita contro il Sestri Levante era, ovviamente, contento, ma soprattutto per la prestazione e l’atteggiamento dei suoi, più che per i dati statistici.

Coraggio e voglia di divertire i due concetti che il tecnico amaranto ha ribadito e che stanno diventando il marchio di fabbrica del suo Arezzo.

Pur soffrendo e riuscendo a sbloccarla solo ad una manciata di minuto dal novantesimo, il successo sui liguri è meritato.

Quello che sta emergendo, dopo le due sconfitte iniziali della gestione Bucchi, figlie anche del necessario rodaggio, è che lo spogliatoio sembra aver sposato la filosofia del nuovo allenatore. Tradotto: giocare in avanti, pressare in avanti, comandare il palleggio.

La scelta di schierare contemporaneamente tutti i giocatori di maggiore qualità, arretrando un trequartista (Guccione) e una seconda punta (Capello) nel cuore del centrocampo, sta pagando. E questo perché tutti i sacrificano. Verranno anche momenti nei quali servirà maggiore equilibrio, ma intanto la strada è tracciata.

Contro il Sestri l’ha decisa Ravasio, al secondo gol consecutivo in amaranto. Il centravanti sta diventando un fattore: capitalizza al massimo le occasioni ed è prezioso nel lavoro di sponda per i compagni. Sta mostrando il bagaglio completo dell’attaccante: fiuto delle rete, intelligenza tattica e disponibilità.

Insieme a lui una menzione per Tavernelli (in foto sopra). Era centrale nella gestione Troise, lo sta diventando anche in quella di Bucchi. Per l’esterno di Città di Castello nelle quattro gare del nuovo corso due assist e una gol a referto. Con i due successi di fila anche la classifica è migliorata. Il quarto posto del Pescara è a -5, la quinta piazza della Vis Pesaro a -4. Come avevamo già evidenziato, in questo mese di marzo il calendario può aiutare e l’Arezzo ha sfruttato la prima chance.

Mancano nove giornate alla fine e c’è spazio per chiudere bene il campionato. Poi ai playoff comincerà tutta un’altra storia.