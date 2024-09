Arezzo, le novità di Troise. Santoro e Chierico scalpitano

di Andrea Lorentini

AREZZO

Fare tesoro dagli errori di Pesaro per ripartire subito di slancio e mettersi alla spalle la serataccia del Benelli. Sta lavorando sia sulla testa che sulla tattica Emanuele Troise in questa settimana che porta l’Arezzo alla trasferta di domani sera a Pineto. Qualche novità rispetto alla formazione che è scesa in campo lunedì scorso è attesa. E non è escluso che qualcuno dei nuovi, che già ha assaggiato il campo contro la Vis, possa debuttare dal primo minuto. Cambiamenti potrebbero esserci nel reparto arretrato dove la coppia Del Fabro-Gigli è apparsa sovente in difficoltà. Mancherà ancora Chiosa, alle prese con il problema muscolare al flessore, e sarà assenza non di poco conto. Senza l’ex Entella là dietro la squadra perde di personalità e dinamicità. Ecco perchè una soluzione per avere più "gamba" può l’inserimento al centro di Lazzarini con l’esclusione di uno tra Del Fabro e Gigli. A destra è atteso il rientro di Montini dopo la febbre che lo ha costretto ai box a Pesaro. A centrocampo, se Troise scegliesse di avere più qualità, la novità potrebbe essere rappresentata da Santoro. In questo caso l’indiziato a scivolare in panchina sembra essere Mawuli. L’ex Pisa garantirebbe più palleggio anche se l’incognita è la tenuta fisica. Tra i nuovi, in rampa di lancio, c’è pure Chierico anche se Renzi e Settembrini, tra i pochi a salvarsi lunedì scorso, vanno verso la conferma. Ecco allora che l’ex Gubbio può essere una soluzione a gara in corso. Davanti la mezz’ora di Ogunseye a Pesaro è stata confortante.

Il ballottaggio con Gucci è aperto, mentre toccherà ancora a Guccione e Pattarello in ripresa dall’infiammazione alla schiena, completare l’attacco con Tavernelli e Gaddini pronti a subentrare. Nel frattempo Francesco "Ciccio" Caputo svela alcuni retroscena di mercato e conferma come ci fosse anche l’Arezzo tra le società interessate al bomber svincolatosi dall’Empoli e ancora in cerca di sistemazione. "Oltre al Frosinone dono stato contattato anche dal Sassuolo, dall’Arezzo, dal Catania e dalla Virtus Entella e Altamura. tutti hanno aperto le porte delle loro società al sottoscritto e sono stati anche molto disponibili e comprensivi". Come confermato dallo stesso Caputo, dunque, un telefonata con il ds Cutolo, compagno di squadra ai tempi dell’Entella, c’è stata ma poi non si è andati oltre e l’approdo dell’ex attaccante azzurro è rimasto soltanto una suggestione di fine mercato. Intanto la società amaranto ha comunicato che la campagna abbonamenti è stata prorogata fino al 12 settembre alle ore 19, vigilia della gara casalinga contro il Legnago. Sul fronte mercato Zona è fuori lista e va verso la rescissione.