Arezzo, le scelte di Troise. C’è Tavernelli nel tridente

di Luca Amorosi

AREZZO

Per l’Arezzo c’è un bel banco di prova all’orizzonte. Quella contro la Spal al Comunale è una partita dai tanti risvolti: arriva una squadra ferita da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ma che dispone di giocatori di indubbio valore per la categoria. Per il tecnico estense Dossena è l’ultima spiaggia, per cui c’è da attendersi che abbia motivato a dovere i suoi. Inoltre, la classifica dice che il Cavallino è a due punti dal secondo posto, dove coabitano Ternana e Virtus Entella: i tre punti potrebbero permettere di scalare ulteriori posizioni, anche se di contro c’è la pressione di dover mantenere un passo spedito per restare in scia. Infine, ma non meno importante, la sfida di dopodomani apre un altro trittico di impegni ravvicinati che vedranno gli amaranto fare visita al Carpi martedì per poi tornare tra le mura amiche domenica 3 novembre contro l’Ascoli, altra grande delusione, per ora, del girone. Servirà anche, quindi, fare leva su tutti i giocatori a disposizione e dosare le energie, anche se la sensazione è che Troise sabato schiererà quella che ritiene la migliore formazione senza fare calcoli. Il recupero di Montini e anche il rientro in gruppo sorprendentemente anzitempo di Righetti potranno garantire al tecnico qualche rotazione in più, anche se difficilmente i due saranno della partita contro gli emiliani. La difesa potrebbe quindi essere confermata in blocco con Lazzarini a destra, Coccia a sinistra e i due mancini Gigli e Chiosa centrali, quest’ultimo con compiti di impostazione dal basso. Più dubbi in mediana, dove Santoro e Settembrini potrebbero anche essersi conquistati la riconferma. Stavolta potrebbe rifiatare Renzi e partire dall’inizio Mawuli, ma comunque i ballottaggi rimarranno serrati fino alla rifinitura. Anche in attacco Troise ha l’imbarazzo della scelta. Pattarello non vive un bel periodo ma il tecnico napoletano, che lo conosce fin dai tempi delle giovanili del Bologna, potrebbe rischierarlo tra i titolari per cercare di sbloccarlo. Il numero dieci si gioca una delle due maglie del tridente con Tavernelli, Guccione e anche Gaddini, mentre al centro dell’attacco le gerarchie sembrano ormai segnate: Ogunseye prima scelta, Gucci sostituzione naturale a gara in corso. Il tutto a meno di variazioni nel sistema di gioco: il tecnico amaranto potrebbe anche optare per un assetto più offensivo aggiungendo un giocatore offensivo a discapito di un mediano. Tutte valutazioni da fare nella rifinitura di oggi, che scioglierà gli ultimi dubbi.