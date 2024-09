Arezzo, le scelte di Troise. Pattarello pronto dall’inizio

di Andrea Lorentini

AREZZO

Chiosa in bilico fino all’ultimo, Pattarello e Ogunseye pronti a riprendersi il loro posto in attacco. Sono queste le indicazioni che filtrano a 24 ore dalla sfida di cartello contro la Ternana, La convocazione del difensore resta ancora incerta. Una decisione definitiva verrà presa soltanto dopo la rifinitura odierna. L’allenamento del venerdì lascia ancora margine di riflessione a Troise che stamani parlerà in conferenza stampa e, probabilmente, dipanerà gli ultimi dubbi sulla presenza o meno del centrale, fermo ai box per una lesione al flessore ormai da fine agosto. La sensazione, però, è che se anche Chiosa riuscisse a strappare la convocazione difficilmente possa partire dall’inizio. Ecco allora che potrebbe essere confermata la linea difensiva scesa in campo contro il Gubbio: Lazzarini e Coccia terzini con Del Fabro e Righetti coppia centrale. Gigli ha smaltito l’affaticamento rimediato a Pontedera, ma l’ex Lumezzane si sta rivelando una piacevole scoperta tattica e non è escluso di rivederlo dal primo minuto. Anche perchè fino adesso la coppia Del Fabro-Gigli non ha offerto troppe garanzie e di fronte ad un attacco prolifico come quello degli umbri avere maggiore rapidità può essere un’arma in più per disinnescare gli avanti rossoverdi, in particolare Cicerelli e Cianci già 8 reti in due.

Se la presenza di Chiosa resta un punto interrogativo che verrà sciolto soltanto oggi, pare scontato rivedere nel tridente offensivo sia Ogunseye che Pattarello, entrambi partiti dalla panchina contro il Gubbio. La terza maglia in attacco finirà sulla spalle di Guccione, rinfrancato e tornato decisivo dopo un periodo di appannamento. Anche se sarebbe riduttivo considerare Gaddini, Tavernelli e Gucci semplici alternative. Troise può scegliere tra sei giocatori di qualità, di volta in volta anche in base alle caratteristiche dell’avversario e al piano partita. Meno dubbi sembrano esserci, invece, a centrocampo dove sarà riproposto in blocco il terzetto che ha cominciato la gara contro il Gubbio: Renzi e Chierico incursori con Mawuili vertice basso.

Rinunciare alla freschezza e alla corsa dell’ex Empoli e del figlio d’arte diventa complicato sopratutto in una gara dove il fattore agonistico inciderà. Santoro e capitan Settembrini opzioni dalla panchina. Nella zona nevralgica le "Fere" dovranno fare a meno di Damiani, che ha riportato un grave infortunio al ginocchio. Un’assenza pesante. Intanto da Terni sono in arrivo 800 tifosi rossoverdi: il settore ospiti è sold out.