Arezzo, mercato caldo col Catania. Montalto e D’Andrea per Del Fabro

di Andrea LorentiniAREZZOUn esterno che sappia agire anche da seconda punta per completare il restyling del reparto offensivo e le cessioni di quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Ad una decina di giorni dalla chiusura della finestra invernale di calcio mercato, Nello Cutolo continua a lavorare sia in entrata che in uscita. Dopo l’arrivo di Capello, rimane un ultimo tassello per completare l’attacco. Nel taccuino del ds amaranto ci sono diversi profili. Inevitabile sondare più piste per non farsi trovare impreparati e anticipare, dove possibile, la concorrenza come accaduto con l’ex Carrarese. In questi ultimi giorni è calda l’asse con il Catania. Il club etneo ha un paio di giocatori in esubero che potrebbero fare al caso dell’Arezzo. Uno è Filippo D’Andrea e l’altro è Adriano Montalto.

Il primo, dopo i 16 gol messi a segno nella passata stagione a Cerignola, non è riuscito a ripetersi in Sicilia dove in questi primi sei mesi ha collezionato 17 presenze, di cui solo 5 da titolare, e appena una rete. Il secondo, a dispetto dell’età (va per i 37 anni) è ancora sulla cresta. Dodici reti lo scorso anno a Caserta, soltanto 2 fino adesso con i rossoblù. D’Andrea è legato al Catania fino al 2027, Montalto ha il contratto in scadenza nel 2026. Per entrambi ci sarebbe da trovare l’accordo economico e la formula del trasferimento. Percorso inverso potrebbe fare Dario Del Fabro, molto vicino proprio ai rossoblù. Il difensore, prelevato in estate dalla Super League svizzera, è ormai prossimo a lasciare l’amaranto dopo appena sei mesi e troppe prestazioni sottotono. Possibile un prestito con diritto di riscatto a fine stagione in favore del Catania. Una sua uscita sgraverebbe l’Arezzo di uno stipendio pesante. In entrata l’alternativa a D’Andrea e Montalto è Raffele Russo dell’Avellino. Con i lupi tre gol sino adesso. Il giocatore è sotto osservazione già da qualche settimana. Quelli citati sono tutti profili sui quali la società sta facendo le opportune valutazioni prima di sferrare l’affondo decisivo. Senza dimenticare che il mercato è sempre imprevedibile e può riservare sorprese fino alla fine.

Come detto, in attacco Cutolo deve anche cedere. Dopo un po’ di tira e molla, è stato definito il passaggio, a titolo temporaneo, di Niccolò Gucci al Livorno. Il centravanti toscano, protagonista della promozione in C e salito in doppia cifra nella passata stagione in Lega Pro, saluta l’amaranto e ritrova Indiani. Ottantotto presenze e 22 gol all’ombra di San Cornelio. Uno score di tutto rispetto per un giocatore ha fornito un contributo decisivo nelle ultime due stagioni, ma che quest’anno non è riuscito a ripetersi anche per uno scarso feeling tecnico con l’allenatore. Sono, infine, giorni decisivi anche per la partenza di Mattia Gaddini. L’esterno sarà ceduto in prestito e il Campobasso è in vantaggio sul resto delle pretendenti.

Per quanto concerne la partita dei rinnovi, invece, dopo quelli di Chiosa e Trombini che hanno allungato i proprio contratti fino al 2027, si attende anche la firma sul prolungamento del centrocampista Salvatore Santoro. Arrivato l’ultimo giorno di mercato dal Pisa, il regista campano aveva sottoscritto un solo anno di contratto, ma le prestazioni hanno convinto l’Arezzo a proseguire insieme anche oltre il prossimo 30 giugno.