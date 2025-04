Arezzo multato dopo il derby con Perugia, prevendita attiva per Pescara

Se sul campo è stato un trionfo, sul piano disciplinare il derby ha lasciato qualche strascico. L’Arezzo è stato multato di 500 euro per due episodi che si sono verificati durante la partita di sabato contro il Perugia. Il primo fa riferimento a un lancio di un fumogeno in campo, il secondo per l’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Quest’ultima sanzione è stata inflitta anche al Perugia. Il totale delle ammende stagionali per l’Arezzo sale così a 3.500 euro.

Intanto è scattata la prevendita per la trasferta di Pescara, attiva online sul sito www.ciaotickets.it e nei punti vendita autorizzati, fino stasera alle 19. Il costo dei tagliandi è di 12 euro più le commissioni. Per i residenti nella provincia di Arezzo è esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.S. Arezzo: in sostanza solo a chi è possessore della tessera del tifoso. La società amaranto ricorda che, a coloro che hanno già acquistato il biglietto per la gara rinviata sabato 29 marzo ed impossibilitati a partecipare al recupero di mercoledì 9 aprile, è concessa la possibilità di chiedere il rimborso entro questa sera alle 20.