Arezzo, che beffa: ko in casa contro il Pineto, finisce 1-2

Arezzo, 12 novembre 2023 – Tonfo in casa per l’Arezzo, che perde 1-2 contro il Pineto nel girone B della Serie C. Ospiti in vantaggio con Chakir, poi il pareggio subito dopo dell’Arezzo con Gucci. Ma è il Pineto a passare proprio nel finale con il gol di Volpicelli. Sul risultato pesa anche il rigore fallito da Guccione nel primo tempo. Una beffa atroce dunque per gli uomini di Indiani.

Il tabellino

Arezzo-Pineto 1-2

AREZZO (4-3-3): Borra 6; Montini 6 (46' st Poggesi sv), Masetti 6.5, Risaliti 6, Coccia 6; Settembrini 6, Foglia 6 (37' st Bianchi sv), Damiani 5; Pattarello 5.5 (37' Iori sv), Crisafi 5 (22' st Gucci 6.5), Guccione 5 (22' st Castiglia sv). In panchina: Ermini, Landucci, Kosak, Gaddini, Chiosa, Lazzarini, Zona. Allenatore: Indiani 6.

PINETO (4-3-1-2): Tonti 7; Teraschi 6 (25' st Baggi sv), Evangelisti 6 (13' st Ingrosso sv), De Santis 5, Villa 5; Germinario 5 (25' st Njambe sv), Amadio 5.5, M.Foglia 6 (37' st Della Quercia sv); Volpicelli 7; Gambale 6 (13' st Lombardi sv), Chakir 6.5. In panchina: Mercorelli, Grilli, Di Filippo, Marafini, Ruggiero, Borsoi, Macario. Allenatore: Amaolo 6.5. ARBITRO: Totaro di Lecce 5. Marcatori: 30' st Chakir, 32' st Gucci, 49' st Volpicelli.

Note: pomeriggio fresco e piovoso, terreno in buone condizioni, spettatori 2500 circa. Ammoniti: Villa, De Santis, Germinario, M.Foglia, Pattarello. Angoli: 2-2. Recupero: 1', 4'.