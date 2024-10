Il protagonista. "Recanatese, al momento giusto è arrivata la mia prima doppietta»

Per "rimediare" all’inizio shock con le cinque sconfitte consecutive, di strada da macinare ce n’è ancora parecchia ma, nel firmamento della Recanatese, ci sono ampi squarci di sereno. I piedi per terra e l’umiltà sono d’obbligo e ogni considerazione in merito alla classifica è adesso quantomeno inopportuna. Però i tre 2-0 consecutivi, con il terzo clean sheet per Del Bello, dopo le valanghe di reti subite in avvio della stagione, almeno autorizzano a più di un pizzico di ottimismo, nel contesto comunque di un campionato dove si può vincere e perdere contro chiunque e chiediamo venia per la "frase fatta" che corrisponde però autenticamente alla realtà. Sui fattori che hanno determinato questa decisa inversione di rotta si potrebbe disquisire a lungo (il calcio è materia opinabilissima) ma almeno un paio di aspetti sono rilevanti: la grinta feroce, palesata anche mercoledì sera quando l’imbattuto Fossombrone è stato praticamente neutralizzato, e i felici innesti di Bellusci e di Daniel Ferrante, quest’ultimo autore della doppietta decisiva.

"Per me è una serata da ricordare" ha detto a fine match il giovane esterno campano, appena 19enne, giunto dal Matera. "Dovevamo dare continuità ai risultati – ha aggiunto – contro una formazione che non aveva ancora perso e che poteva vantare la miglior difesa del girone. Tra l’altro, per la prima volta in carriera ho segnato due reti: non potevo proprio sperare di più".

Il primo gol da opportunista, con un tempismo esemplare in area di rigore, il secondo con una volata irresistibile sulla fascia destra: "Ce l’ho quell’inserimento a tagliare il campo, diciamo che fa parte delle mie caratteristiche. Secondo me abbiamo fatto una grande azione di squadra".

Al suo arrivo a Recanati, proprio all’inizio di questo mese, aveva dichiarato gli enormi stimoli nell’approdare in questa squadra: "Voglia di fare perché qui si sta bene, c’è un gruppo coeso, ci sono tutti i presupposti per migliorare ed in sintesi mi sto divertendo".

Dedica d’obbligo per la prima doppietta tra i grandi: "Alla mia ragazza che mi ha chiamato immediatamente e più in generale alla mia famiglia".

È quasi vigilia però del derby di Ancona contro una squadra ferita e reduce da un clamoroso tonfo a Termoli dove i dorici… non sono pervenuti. Al di là dei malumori, dei mal di pancia e delle polemiche sono tutti motivi in più affinché i giallorossi tengano la guardia ben alta.

Andrea Verdolini