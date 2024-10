Cicchi sui progressi della Civitanovese: "Un’altra gara con la porta inviolata"

Forse una mancata occasione per risalire alle zone più rassicuranti della classifica, allo stesso tempo si tratta del secondo risultato utile consecutivo, soprattutto senza subire reti. Lo 0-0 di mercoledì tra Civitanovese e Castelfidardo può essere letto in tanti modi sul fronte rossoblù. Claudio Cicchi, diesse dei rivieraschi, la vede così: "è sicuramente positivo – afferma – non aver preso gol e lo è ancora di più non subire nemmeno un tiro nello specchio della porta. Questo è importante e significa che la squadra cresce, specialmente in fase difensiva. Ci manca la maniera per perforare le difese. Bisogna tirare in porta. Comunque qualcosa abbiamo prodotto, sicuramente più del Castelfidardo, venuto solamente per conquistare un punto".

L’analisi mossa tiene conto di vari aspetti, partiamo dal fatto di non avere subito gol in due gare: dopo il successo maturato ad Ancona (0-1), i rossoblù sono riusciti a mantenere nuovamente inviolata la porta dopo un avvio di 11 reti incassate. Se al Del Conero vi era stato un secondo tempo di sofferenza, contro i fidardensi il portiere Petrucci non è stato mai chiamato in causa. Fase difensiva che cresce, dunque, ma latita quella offensiva. Il dato preoccupa: quello adriatico è il peggior attacco del campionato, con soli 5 gol realizzati. Di questi, 3 provengono rispettivamente da un rigore, una punizione e un regalino della retroguardia dorica. Anche mercoledì le azioni da rete sono state poche, tuttavia non proprio nulle: annoveriamo la traversa di Brunet nel primo tempo e un paio di conclusioni di Buonavoglia durante la ripresa. Dal turnover operato, ecco però alcuni elementi di fiducia come la prova dei due classe 2006 Giandomenico e Rossetti, alla prima da titolari in rossoblù. "Questo – dice sorridendo Cicchi – dimostra che non ho sbagliato tutta la campagna acquisti, qualcosa di buono c’è. Altri innesti? Al momento non è stato fatto nulla, ma dato che il mercato è aperto diamo uno sguardo un po’ a tutto".

Adesso è bene pensare al prossimo appuntamento, quando Visciano e compagni saranno ospiti di una Vigor Senigallia reduce da tre sconfitte consecutive. "Si tratta – spiega il direttore sportivo della Civitanovese – di un avversario da prendere con le molle. Conosco bene il tecnico Clementi, guai a sottovalutare l’avversario. Anche a Senigallia vogliamo il massimo dai ragazzi".

La partita si giocherà alle 15; nella sede sociale della Civitanovese sono disponibili i biglietti in prevendita.

