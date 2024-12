Arezzo, porte girevoli nel reparto offensivo. Gucci in partenza, tentativo per Ongaro

di Andrea LorentiniAREZZOAnticipare la concorrenza anche se, sopratutto a gennaio, non è semplice. Nello Cutolo ci sta provando per consegnare a Troise i rinforzi che servono per puntellare e migliorare l’organico attuale. Se il ds riuscirà a chiudere qualche operazione già prima della gara casalinga del 6 gennaio contro la Vis Pesaro non è dato saperlo. Difficile fare una previsione perchè una trattativa può sbloccarsi o interrompersi nel giro di poche ore. Più probabile che alla ripresa del torneo vedremo un Arezzo senza sostanziali novità. In entrata, di sicuro, due nomi sul taccuino del direttore sportivo amaranto sono quelli di Easton Ongaro e Matteo Gilli.

Il centravanti canadese del Novara (4 gol in questa prima parte di stagione con i piemontesi) è uno degli obiettivi per l’attacco e un suo eventuale arrivo è legato alla partenza di Gucci. "Niccolò sta benissimo all’Arezzo, sente un grande legame con l’ambiente e i tifosi, apprezzato e sostenuto come uomo. E’, però, vero che stiamo parlando con la società che ha intenzione di prendere una punta e quindi abbiamo dato disponibilità ad uscire. Il tutto in piena armonia con il direttore Cutolo" fa sapere Marinelli, agente del centravanti fiorentino. Sul difensore, attualmente in forza al Picerno, la concorrenza è alta. Oltre che quello dell’Arezzo ha suscitato l’interesse in serie C di club come Vicenza e Crotone, ma anche di B come la Juve Stabia. Classe ‘97, già in estate Cutolo aveva fatto un sondaggio. Elemento duttile, può giocare sia da centrale che da terzino destro. Una versatilità che fa gola a tanti. "Gilli cambierà casacca a gennaio" ha ammesso il dg del Picerno Vincenzo Greco. Nel reparto arretrato è in uscita Dario Del Fabro. La sua avventura ad Arezzo può considerarsi terminata dopo appena 6 mesi e troppe prestazioni al di sotto delle aspettative. Ha un contratto fino al 2026 e quindi bisognerà capire con quale formula liberarlo: rescissione con buonuscita oppure cessione ad un altro club.

A proposito di difensori scade oggi l’opzione che il club amaranto può esercitare per il prolungamento del contratto di Lorenzo Masetti che scade il prossimo giugno. Una clausola che, però non influenzerà la scelta finale sia del calciatore che dello stesso Cutolo. Recuperato pienamente dall’infortunio al crociato, c’è da capire quale sarà la volontà del classe 2001: restare e mettersi in concorrenza con gli altri centrali o essere ceduto. Cercherà maggiore continuità altrove Mattia Gaddini. Su di lui c’è la Lucchese, ma non solo. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con l’entourage dell’esterno per individuare la soluzione migliore. Un prestito fino a giugno dovrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti.