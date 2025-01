Arezzo, quarto posto nel mirino. Difesa a tre contro il tabù Pineto. C’è Pattarello a guidare l’attacco

di Andrea Lorentini AREZZO Conferma della difesa a tre con Gilli oppure dentro un centrocampista in più e un difensore in meno? Avanti con il tridente leggero o ritorno al centravanti? Sono questi gli interrogativi che Emanuele Troise si porterà fino alla riunione tecnica di questa mattina. L’allenatore amaranto ha preparato due piani tattici per affrontare questo pomeriggio, al comunale, il Pineto, mai battuto all’ombra di San Cornelio. "Oltre a Renzi, Damiani e Chierico indisponibili, ci sono altri giocatori che non si sono allenati a pieno regime in settimana e non sono al meglio - sottolinea nella conferenza della vigilia - Le scelte iniziali, quindi, dipenderanno anche dalla condizione fisica. Ai ragazzi ho detto che scioglierò le riserve soltanto a ridosso della gara". I tre dietro e la diga mediana formata da Santoro e Mawuli pare essere l’ipotesi più accreditata, ma davanti Ogunseye e Gucci sperano in una nuova maglia da titolare così come in mediana Settembrini e Fiore si contenderebbero l’eventuale terzo posto nella zona nevralgica in caso di 4-3-3. Al di là del modulo e degli interpreti una cosa è certa: all’Arezzo servono tre punti per riprendere il ritmo giusto e dimenticare lo 0-0 contro la Vis Pesaro.

Per farlo servirà alzare. sopratutto, la qualità offensiva dove il gol è il tallone d’Achille. "Abbiamo preparato una partita che ci dovrà vedere propositivi e al tempo stesso equilibrati - spiega il tecnico napoletano - dovremo avere la capacità di portare di più la palla dentro l’area di rigore cosa che non abbiamo fatto al meglio nell’ultima gara dove abbiamo tirato troppo da fuori quando avevamo soluzioni dentro i 16 metri. Cosi come abbiamo lavorato per migliorare gli attacchi laterali nella capacità di leggere bene certe situazioni".

Di fronte un Pineto che con Tisci in panchina sta scalando la classifica tant’è che gli abruzzesi si sono insediati in zona playoff nonostante fuori casa abbiano conquistato solo 10 punti su 28. Al comunale dovranno fare a meno di uno degli uomini chiave, il centrocampista Germinario squalificato, ma potranno contare sulle vena di Bruzzaniti, già a quota 11 reti in stagione. Postilla finale sul mercato e la ricerca del centravanti. "Con il direttore siamo in perfetta sintonia: cerchiamo una punta che sappia legare, che sia mobile, che crei spazi per gli esterni".