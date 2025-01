Arezzo, Russo e Gori: due nomi per l’attacco. Cutolo tra arrivi e partenze. Gucci ai saluti

di Luca AmorosiAREZZOIl successo rotondo di Legnago ha ridato un po’ di serenità a un ambiente che era diventato elettrico dopo il solo punto raccolto nelle due precedenti gare interne. In questo contesto di rinnovato entusiasmo, il direttore amaranto Cutolo può riprendere i discorsi aperti in materia di calciomercato, tra uscite da finalizzare e un ultimo (forse) colpo in entrata per definire la rosa definitiva che completerà l’attuale stagione. Dopo aver puntellato la difesa con Gilli, l’ex capitano amaranto ha calato il colpo da novanta con l’acquisto di Alessandro Capello, reduce dai playoff vinti con la Carrarese nella scorsa stagione e da un primo spezzone in B con i marmiferi.

Lo "Squalo", così è soprannominato, ha preso il posto in lista (e il numero di maglia) di Niccolò Gucci, sempre nel mirino del Livorno di Paolo Indiani, anche se la trattativa si è arenata più volte nelle scorse ore. La punta fiorentina, 22 gol complessivi con il Cavallino in 86 presenze, è comunque in uscita e lascerà Arezzo, dove invece rimarrà Roberto Ogunseye fino al termine del prestito dal Cesena. In uscita, preferibilmente in prestito, resta anche Mattia Gaddini: l’esterno offensivo classe 2002 è stato sì convocato contro i veneti sabato scorso, a differenza di Gucci e di Del Fabro (altro esubero nei radar del Catania), ma è rimasto in panchina fino al triplice fischio, segno evidente che non rientra nell’attuale progetto tecnico-tattico di Troise. Al suo posto, Cutolo sta cercando un profilo in grado di agire da esterno sinistro di piede destro e che possa, eventualmente, occupare anche una posizione più centrale, da seconda punta o terminale offensivo. Uno dei profili sondati nelle ultime ore è quello di Raffaele Russo, ala classe 1999 da tre stagioni all’Avellino dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Napoli e aver giocato, in C, anche con le maglie di Albissola, Pro Vercelli, Rieti, Grosseto e Messina, segnando in tutto 17 reti tra campionato, coppa e playoff in oltre 170 presenze. Quest’anno, per il momento, ha totalizzato 4 gol e 3 assist in venti gettoni. Brevilineo, ha caratteristiche diverse da Gaddini, ma la sua duttilità nel potersi adattare in tutti i ruoli in attacco ne fanno un identikit funzionale.

L’altro nome che era circolato è quello del giovane attaccante Lorenzo Gori del Ghiviborgo, che rappresenterebbe un colpo in prospettiva: 21 anni da compiere ad aprile, ha realizzato 17 gol in 19 partite finora nel girone E di serie D. Su di lui c’è anche l’Arzignano. Più fredde, ormai, le piste che portano a Ongaro del Novara, ancora in gol venerdì scorso a Lecco, e Mignani, anche lui ancora decisivo per la Pianese con un gol nella vittoria sul Pescara. Per quest’ultimo, comunque, non è da escludere che Cutolo possa provare un nuovo affondo nelle battute conclusive dell’attuale finestra di mercato.