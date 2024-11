Arezzo, serve la partita perfetta. Troise a viso aperto contro Baldini. Pattarello guida l’assalto al Pescara

di Andrea Lorentini

AREZZO

"Questa settimana ci siamo guardati in faccia con i ragazzi: siamo consapevoli che nelle ultime partite potevamo fare molto di più. Quando dicevo di fare qualcosa di diverso intendevo il fatto di stare più insieme, di mettere l’Arezzo davanti a tutto, di capire davvero cosa vogliamo diventare da grandi. Contro il Pescara, la miglior squadra fino adesso del campionato, dobbiamo trovare quella continuità per tutti i 90 minuti che ci è mancata". Emanuele Troise parla con la solita calma alla vigilia della sfida alla capolista, ma dentro si capisce che arde la voglia di dare una svolta e interrompere l’involuzione nella quale la sua squadra è finita nell’ultimo periodo. L’Arezzo non vince da tre giornate, mai digiuno era stato così lungo. Di fronte, oggi alle 15, un avversario che corre tanto e concede poco, micidiale sulle palle inattive e che 9 volte su dieci ha vinto con il minimo scarto. Tradotto: i biancocelesti di Baldini sono lassù perchè solidi e cinici. Caratteristiche che anche l’Arezzo ha posseduto per un certo tratto e un po’ smarrito per strada. "Affrontiamo una formazione molto aggressiva che tiene ritmi alti e ha qualità tecniche indiscutibili. Ma anche loro hanno dei punti deboli e noi proveremo a sfruttarli - sottolinea il tecnico napoletano che sull’undici di partenza non anticipa nulla rispetto a quanto fatto dal collega Baldini anche se annuncia il rientro ufficiale di Damiani a tre mesi dall’infortunio al ginocchio. "Mattia si è allenato bene, sarà convocato e verrà in panchina. Poi vedremo se la partita permetterà di farlo entrare". Dalla panchina anche Gigli e Gaddini che non sono al meglio. Sull’undici iniziale ballottaggi aperti tra Righetti e Coccia per il ruolo di terzino sinistro, tra Lazzarini e Del Fabro per affiancare Chiosa, tra Settembrini e Santoro per completare la mediana e tra Gucci e Ogunseye per il centravanti.

Per battere il Pescara servirà alzare il livello complessivo della prestazione sia nei singoli che di collettivo. Sull’altra sponda occhio all’ex Merola scheggia nel tridente completato da Vergani e Cangiano. Dall’Abruzzo arriveranno quasi 700 spettatori con il settore ospite vicino al tutto esaurito. Si annunciano 90’ in un’atmosfera da categoria superiore. L’Arezzo stavolta deve cambiare basse e non commettere errori.