Arezzo, si allontana il bomber Morra. A centrocampo spunta l’ipotesi Calvano

di Luca Amorosi

Prosegue senza sosta il lavoro del direttore amaranto Aniello Cutolo per costruire la rosa che affronterà il prossimo campionato di C e farsi trovare pronto quando il calciomercato aprirà i battenti il prossimo 1° luglio. L’ex numero dieci del Cavallino deve operare su più fronti e seguire binari paralleli. Ci sarà, infatti, da intervenire in ogni reparto, passando in rassegna, contestualmente, i prestiti rientrati alla base e quelli tornati alle rispettive società e che Cutolo vorrebbe riportare ad . Partiamo dall’attacco, dove l’uscita di Sebastiani libera un posto utile in lista per rinforzare la batteria di giocatori offensivi a disposizione di Troise. Qui molto è legato al futuro di Pattarello: se resta, le risorse saranno destinate soprattutto a una punta centrale, altrimenti si dovrà anche trovare un sostituto all’altezza dell’esterno veneto. Almeno un centravanti da affiancare a Gucci rimane comunque una necessità: in questo senso Cutolo ha voluto allontanare le voci su Claudio Morra, vicino al Benevento.

"Stiamo valutano tra vari profili quello che può essere più funzionale per noi", ha aggiunto il direttore, lasciando presagire che all’inizio del ritiro non ci saranno ancora volti nuovi per questo profilo. È una scelta, peraltro, che non si può sbagliare, per cui ben venga la meticolosità. Anche a centrocampo l’organico si è ristretto: l’addio di Castiglia e quello probabile di Foglia lasciano un vuoto importante, soprattutto per esperienza e carisma, che dovrà essere colmato. Per farlo, Cutolo sembra aver messo nel mirino il centrocampista Simone Calvano del Taranto: classe 1993, ha 15 presenze in A e una trentina in B. Sarebbe profilo gradito a Troise, ma l’ex allenatore amaranto Capuano non vuole privarsene e il mediano ha ancora un anno di contratto.

In difesa invece c’è abbondanza di centrali visto l’arrivo di Gigli dal Rimini, anche se resta in piedi la possibilità di una cessione di Risaliti al Livorno. Per questo motivo non trovano fondamento, per ora, le notizie di un interessamento per i centrali Ceccacci della Vis Pesaro e Manetta del Messina. Più risicato il numero di terzini, dove il nuovo tecnico dovrà valutare Poggesi e Zona e Cutolo proverà, a mercato aperto, a capire le possibilità di un ritorno di Coccia dal Modena. In porta, infine, si dovrà capire la volontà di Borra. Il portiere nelle gerarchie parte ancora alle spalle di Trombini ma la società lo ha di fatto confermato come secondo portiere. Se il giocatore però dovesse trovare una squadra che gli garantisca un maggiore minutaggio, allora la situazione può evolversi.