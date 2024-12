Arezzo: tifosi chiedono inversione di rotta nonostante il sesto posto

Anche ad Arezzo, come a Lucca, ma con obiettivi diversi, i tifosi chiedono una inversione di rotta al recente cammino a singhiozzo della squadra, nonostante sia sesta in classifica. Ma, evidentemente, erano altre le aspettative della "piazza".

In occasione del derby il trainer amaranto Troise riavrà sia Coccia che, soprattutto, l’"ex" Mawuli. Nel mirino della critica è finito l’attacco che dispone, per altro, di giocatori forti. Ogunseye non segna da otto giornate; Guccione ha rotto il ghiaccio contro l’Entella; Gucci ha all’attivo solo una rete; mentre Pattarello, nel mirino di squadre di "B", è il miglior realizzatore, con tre centri, ma tutti su altrettanti rigori. Ecco spiegato il malumore della tifoseria amaranto che, con una "batteria" di punte del calibro di Guccione, Gucci, Pattarello ed Ogunseye, si aspettava ben altro rendimento.

Ricordiamo che la Lucchese ha abbassato ancora una volta i prezzi (5 in curva Ovest, 10 in gradinata e 15 in tribuna; 5 euro in curva Est per gli ospiti).

E. P.