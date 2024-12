Arezzo, tocca a Righetti e Damiani. Troise con l’Entella cerca conferme

di Andrea Lorentini

AREZZO

Coccia e Mawuli squalificati, Righetti pronto a piazzarsi a sinistra in difesa e Damiani che viaggia verso la conferma in mediana. Mentre Ogunseye, rinfrancato e rilanciato dalla doppietta in coppa Italia, tornerà al centro dell’attacco. Tra scelte un po’ obbligate, stati di forma e ritorni, comincia ormai a delinearsi la formazione dell’Arezzo che scenderà in campo tra 24 ore contro l’Entella per quello che sarà uno dei match di cartello della prossima giornata di campionato. I liguri occupano il secondo posto e insidiano la leadership del Pescara. Dal derby bis di Coppa sono arrivate indicazioni confortanti ed è probabile che Troise riparta dagli uomini che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. Vero è che anche dopo la convincente prestazione contro il Pescara, aveva confermato gli stessi undici e poi a Perugia la squadra era naufragata senza attenuanti. Ecco perché, la sfida di domani dovrà fornire risposte soprattutto sotto l’aspetto mentale e caratteriale.

In difesa, al netto dell’ingresso di Righetti per Coccia, dovremmo rivedere la stessa linea di mercoledì con Montini a destra e al centro la coppia formata da Chiosa e Gigli. L’ex Rimini ha dimostrato di avere smaltito definitivamente l’infortunio alla caviglia e di essere tornato su buoni livelli di forma. A centrocampo Renzi non si tocca così come Damiani il cui recupero è fondamentale per Troise sia in fase di costruzione che di interdizione per la sua abilità nel gestire le due fasi. Senza Mawuli, la terza maglia del centrocampo dovrebbe ricadere sulle spalle di Santoro che in questa ipotesi agirebbe da regista. L’alternativa è arretrare nuovamente Guccione mezzala, ma il numero 7 è molto più efficace quando gioca più avanti e può incidere con la sua qualità negli ultimi venti metri. A meno che Troise non scelga di giocare con una mediana a due passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e in quel caso la coppia di mediani sarebbe quella Damiani-Renzi, inserendo un giocatore in più sulla linea offensiva. Tutto dipenderà da quale piano tattico avrà in mente l’allenatore amaranto: se provare ad aggredire subito l’Entella oppure avere più equilibrio in partenza. Davanti è certa una maglia per Ogunseye, l’uomo di coppa, che dopo essersi sbloccato, adesso vuole tornare al gol anche in campionato dove manca dal 13 ottobre.

Il centravanti è senza dubbio, uno degli uomini più attesi e quello da quale ci si aspettano conferme importanti. Se sarà tridente favoriti Guccione e Tavernelli per completare la prima linea, altrimenti dentro anche Pattarello che resta comunque in ballottaggio con lo stesso Tavernelli. Il classe 1999 alla sua terza stagione all’ombra di San Cornelio ha mostrato segnali di ripresa in coppa e vuole una nuova chance. Al di là degli uomini una cosa è sicura: l’Arezzo non può più rimandare il salto di qualità. Contro l’Entella è una chiamata da non fallire per rilanciare con convinzione le proprie fiches per l’alta classifica e cominciare al meglio l’ultimo ciclo di partite prima della sosta di fine anno. Dopo cinque giornate senza vincere serve un ruggito del cavallino in una notte che i tifosi sperano possa essere altrettanto dolce come quella di coppa.