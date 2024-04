Arezzo, tre punti per i playoff. Indiani cerca l’ultimo allungo

di Andrea Lorentini

AREZZO

Meno tre all’obiettivo. Numeri alla mano l’Arezzo dovrà raggiungere quota 51 per avere la sostanziale certezza di disputare i playoff. Tre punti da conquistare negli ultimi 270 minuti di campionato che vedranno gli amaranto ospitare la Torres lunedì prossimo al comunale, poi sfidare il Perugia al "Curi" e infine ricevere il Sestri Lavante nell’atto conclusivo della stagione regolare. Per regalarsi la gustosa e stuzzicante appendice degli spareggi per la B, al cavallino manca l’ultimo sforzo. Il calendario riserva insidie, ma non è impossibile. Dipenderà anche, ovviamente, dagli incroci delle altre. Le quattro lunghezze di margine sull’undicesima piazza sono un tesoretto da conservare. Margine che dà una ragionevole sicurezza, ma non ancora la certezza di un piazzamento playoff. La filosofia di Indiani è quella di guardare avanti più che voltarsi indietro. Il tecnico vuole tenere alti il livello di tensione e attenzione per evitare brutte sorprese ad un passo dal traguardo. Il nono posto attuale è migliorabile anche se non sarà né facile né scontato. Per questo bisognerà ragionare una partita alla volta. Nei finali di campionato spesso a fare la differenza sono le motivazioni. La Torres, ad esempio, con il secondo posto in cassaforte sembra avere già la testa ai playoff come dimostra la sconfitta casalinga contro la Fermana. Una situazione mentale della quale gli amaranto dovranno approfittare. Una vittoria lunedì chiuderebbe probabilmente la pratica playoff. Conquistare subito quel successo che manca per mettersi al riparo dai rischi perché a Perugia la tradizione non è storicamente favorevole, e il Sestri Levante all’ultima potrebbe rivelarsi un’incognita considerato che il destino dei liguri è ancora da definire. A confortare per la volata finale ci sono numeri che confermano come il trend, sconfitta contro la Juventus a parte, sia positivo: nelle ultime cinque giornate solo il Cesena ha fatto più punti dell’Arezzo. I bianconeri, già promossi in B, ne hanno raccolti 15 facendo percorso netto, gli amaranto 10 al pari di Perugia e Sestri. Dietro tutte le altre.

L’unico passo falso nell’ultimo mese e mezzo, tra l’altro è figlio più della sfortuna che di demeriti. In queste ultime giornate bisognerà stare attenti ai cartellini. Con l’ammonizione rimediata a Lucca sono finiti in diffida Niccolò Gucci e Fabio Foglia. Se a centrocampo non mancano le alternative (tornerà Mawuli) davanti il discorso è diverso. Gucci, in particolare, è un giocatore che si è rivelato fondamentale (non solo per i gol) per Indiani che, salvo squalifiche o infortuni, non ha mai rinunciato al suo miglior finalizzatore. Gucci e Foglia si aggiungono ai già diffidati Bianchi, Gaddini, Lazzarini e Masetti. Quest’ultimo, purtroppo ha terminato la sua stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Va ricordato che le ammonizioni si azzerano ai playoff.