La festa dopo il batticuore. Meda, salvezza di rigore

"Non abbiamo mai mollato". Frase quanto mai inflazionata nel calcio, ma forse a Meda è concessa ripeterla allo sfinimento come ha fatto l’allenatore Giovanni Cairoli al termine della rocambolesca gara di ritorno contro l’Accademia Pavese. Novanta minuti che riflettono il campionato dei bianconeri, di pura sofferenza. Dopo la vittoria in trasferta nell’andata per 3-1 sembrava tutto facile per i brianzoli che però ad un certo punto si sono trovati sotto di due reti. A quel punto ne mancava una all’Accademia per ribaltare la situazione e con un quarto d’ora a disposizione (lo 0-2 che porta la firma di Laraia arriva alla mezz’ora della ripresa) tutto era ampiamente possibile. A far tirare il bel sospirone di sollievo a tutto il “Mino Favini“ ci ha pensato Valtulina, abile a procurarsi un rigore e a trasformarlo al minuto 8 di recupero. Poi via alla festa che si è protratta fino al buio nel centro sportivo di via Icmesa.

"Di tranquillo e di facile in questa stagione non c’è stato proprio niente", esordisce mister Cairoli riferendosi alla gara di ritorno di domenica. "Mi sono commosso al triplice fischio perché questa squadra non ha mai mollato di un centimetro pur essendo stato tutto assai complicato – continua l’allenatore dell’impresa –. Non ha mai mollato anche quando tutti pensavano che non ce l’avremmo mai fatta. È stata la stagione più dura di questi otto anni in panchina con la mia squadra". Ricordiamo che il Meda è stata l’ultima società ad essere ripescata dalla Promozione ad agosto inoltrato con la rosa già composta e la data del raduno (dopo Ferragosto) già fissata. Partenza in ritardo rispetto alle altre e decisione societaria di continuare su quella strada nonostante la categoria superiore. Soddisfazione quindi doppia per il risultato ottenuto. E con due mesi e mezzo in più per programmare, la strada sembra addirittura in discesa ora…