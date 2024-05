Rimini, gli occhi della B su Lamesta. Ma anche Morra fa gola a tanti

C’è un nuovo allenatore al quale consegnare la squadra e ci sono giocatori che aspettano che la società batta un colpo sui rinnovi dei contratti. Poi c’è anche il mercato dei ’gioielli’. Da non sottovalutare in casa Rimini. Perché sono tanti i giocatori biancorossi che in questa stagione non sono passati inosservati agli occhi di chi l’osservatore lo fa di mestiere. Scendendo dai piani più alti della C. Primi su tutti Davide Lamesta e Claudio Morra. A suo di dribbling e gol, l’esterno e l’attaccante del Rimini fanno gola a molti. C’è da dirlo. Ventotto gol in due, e solo in campionato. Più delle metà delle reti biancorosse di questa stagione. A fare la voce grossa è stato Morra, a segno 19 volte. I contratti di entrambi dicono che saranno in maglia a scacchi anche la prossima stagione. Ma in mezzo c’è un mercato estivo nel quale le sirene faranno il loro lavoro. E, a sensazione, i protagonisti dovranno tapparsi le orecchie molto bene. Soprattutto Lamesta. Per il quale non sarà solo una questione economica, ma di categoria. All’esterno piemontese, 24 anni appena compiuti, ci pensano lassù, dove il calcio è quello dei piani alti. E l’età permette di sperare di arrivarci il prima possibile. Facile pensare che se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile (per il giocatore, ma anche per il Rimini), allora l’affare potrebbe andare in porto. Con buona pace di tutti. Discorso diverso per Morra. Perché il bomber, che con i biancorossi ha altri due anni di contratto, in categoria ha la fila. I suoi 19 gol fanno gola a chi la prossima stagione vuole pensare al salto di categoria. Qui, ad avere un peso non da poco saranno i pieni futuri del club di Piazzale del Popolo. Quei piani che nessuno ancora a messo sul tavolo. Almeno pubblicamente. Il discorso delle trattative estive non riguarda solo i bomber, però. Anche su Pietrangeli e Colombi ci sono gli occhi della B. È chiaro che tutto questo, però, verrà dopo la scelta del prossima allenatore. Quello è il primo passo da compiere. E mentre il fuoco di passione per Siviglia sembra già essersi spento, tornano a salire le quotazioni di Barilari. Che, però, pieno di proposte, si prende tutto il tempo necessario per decidere.