Arezzo trionfa nel derby: Bucchi e i suoi ragazzi conquistano la vittoria

Cristian Bucchi è il ritratto della felicità nel post partita. L’Arezzo si è preso il derby con merito e autorità al termine di una prestazione convincente che ha permesso agli amaranto di riscattare anche la sconfitta. "Faccio i complimenti ai ragazzi. Stasera abbiamo messo insieme la qualità con lo spirito e la mentalità. Abbiamo beneficiato anche della spinta dei nostro tifo. Bello vincere così anche per il nostro presidente che ho visto davvero felice. Sappiamo cosa vogliamo fare. Serviva un po’ di tempo per trasmettere le mie idee alla squadra. Stiamo facendo un percorso positivo. Vogliamo scalare la classifica giocando a calcio e non speculando"

Uno dei grandi protagonisti nella notte del Comunale è stato Camillo Tavernelli. E’ stato l’esterno a stappare il derby con il gol (quinto stagionale) che è valso l’1-0. "L’abbiamo approcciata molto bene fin dall’inizio. Una vittoria che ci dà grande morale. Adesso dobbiamo subito resettare, perchè tra pochi giorni ci aspetta la trasferta di Pescara. Adesso dobbiamo conquistare più punti possibili nella gare che restano per conquistare il miglior piazzamento in chiave playoff".

E’ stato anche il derby di Emiliano Pattarello, salito a quota 15 reti in campionato e che ha messo il sigillo alla sfida. "Quello che conta è salire più possibile in classifica. I gol mi tengono vivo e mi fanno stare bene. Mi sento in forma di testa e di gambe - sottolinea il numero 10."

A.L.