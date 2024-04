Arezzo, una notte per cuori forti. A Lucca è già una sfida playoff. Indiani: "Partita fondamentale»

di Andrea Lorentini

AREZZO

"E’ una partita importantissima per la nostra classifica finale. Se vinciamo elimineremo una diretta concorrente, in caso contrario ci tornerebbe sotto complicando il nostro cammino". Paolo Indiani sintetizza con poche parole, chiare e dirette, la valenza del derby contro la Lucchese di questa sera. L’Arezzo è chiamato a riscattare la sconfitta, piena zeppa di rimpianti, contro la Juve Next Gen per riprendere la corsa playoff. Lucca rappresenta un crocevia fondamentale e decisivo sulla strada per una piazzamento nella prime dieci che vale un posto per gli spareggi per la B. Al Porta Elisa gli amaranto giocano uno scontro diretto che può indirizzare in maniera decisiva l’ultimo mese di campionato. La sfida ai rossoneri degli ex Gorgone e Testini si annuncia carica di adrenalina. "Hanno individualità notevoli. In tanti alla vigilia li avevano pronosticati molto più in alto" sottolinea l’allenatore di Certaldo, uno dei tanti ex della sfida. Per i rossoneri una sola sconfitta nelle ultime sei giornate. Il talentuoso Rizzo Pinna (11 reti) e l’esperto Gucher i giocatori di maggior caratura. Gli uomini di Indiani sono chiamati ad una prova di maturità e personalità su un campo dove storicamente la cabala non è mai stata troppo favorevole. La classifica è cortissima (nove squadre in lizza per 5 posti) e perdere punti adesso non è più consentito. Gli amaranto devono difendere e blindare la posizione playoff, i rossoneri sono appena una lunghezza fuori dalle dieci. Consapevolezza è la parola chiave. "Ai ragazzi ho detto che se nelle ultime quattro partite tiriamo fuori prestazioni come quella contro la Juve, nei playoff ci entriamo di sicuro" ha spiegato Indiani. A spingere il cavallino la carica di circa 300 tifosi pronti a colorare di amaranto il settore ospiti dopo lo sciopero della scorsa settimana in segno di protesta contro le squadre B in Lega Pro. L’avvicinamento al derby non è stato dei più sereni con la nota, dura, della curva Minghelli all’indirizzo del presidente Manzo e di alcuni dirigenti a sancire un rapporto tra società e tifoseria tornato teso. Sicuri assenti lo squalificato Mawuli e l’infortunato Bianchi. Foglia ci sarà, ma non è al meglio dopo una settimana a scartamento ridotto. In mediana le scelte sono quasi obbligate. Probabile che venga riproposta la coppia Damiani-Catanese a sostegno dei quattro tenori offensivi. In difesa ballottaggi aperti sia sui terzini che al centro del pacchetto arretrato. Sarà sfida amarcord anche per Paolo Giovannini (due promozioni con la Pantera) e Risaliti.