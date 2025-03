Arezzo, una notte per sognare. Bucchi: "Spal sa far male ma noi di più. Avanti con Ogunseye, poi vediamo»

Alla ricerca della continuità. L’Arezzo fa visita alla Spal questa sera con l’obiettivo di allungare la serie di risultati utili e centrare un’altra prestazione convincente. Durante la stagione, gli amaranto sono stati penalizzati da alti e bassi che Bucchi non vuole vedere nella sua gestione. "Le vittorie devono darci serenità, ma non rilassatezza – ha sentenziato l’allenatore – Andiamo in uno stadio bellissimo per fare la partita, giocare ancora meglio delle volte scorse e vincere". Dall’altra parte c’è una Spal in piena zona playout, con la peggior difesa del girone, non vince in casa da fine novembre e con una tifoseria sul piede di guerra. Sulla carta, però, ha una rosa di alto livello. "Hanno giocatori che se azzeccano la partita possono fare male. Sappiamo di affrontare una squadra forte che per qualità non ha nulla da invidiare alle prime della classe", ha avvertito il tecnico amaranto. Il grande tema della vigilia è l’indisponibilità di Ravasio, alle prese con la lussazione alla spalla. L’attaccante sarà il grande assente della serata in Emilia e Bucchi dovrà prima di tutto decidere come sostituirlo. La scelta poi condizionerà anche le altre, senza sottovalutare i tanti impegni ravvicinati: il calendario dopo Ferrara propone martedì 11 il turno infrasettimanale contro il Carpi in casa, prima di una nuova trasferta insidiosa ad Ascoli sabato prossimo. Più di altre volte, insomma, sarà decisiva la seduta tecnico-tattica di stamattina, a ridosso della gara: "Devo valutare chi non è ancora al massimo della condizione come Damiani, Chierico e Capello, e se dare una chance a Ogunseye, che lavora sempre con lo spirito giusto". La sensazione è che Bucchi alla fine si affiderà ancora all’ossatura che ha fruttato gli ultimi 6 punti, schierando tutti i giocatori offensivi a disposizione. Poi la differenza la faranno l’applicazione, lo spirito di sacrificio e la mentalità: "Se approcciamo bene la gara e rimaniamo concentrati siamo un avversario difficile per chiunque".

Intanto ieri, nell’assemblea dei soci, la società ha deliberato di ripianare le perdite delle stagioni sportive 2021-22 e 2022-23 che la legge ha consentito di accantonare a causa del Covid. Il Presidente Manzo ha deciso di accelerare l’operazione, senza portarsi a bilancio le perdite fino ai termini previsti della legislazione, rispettivamente entro il 30 giugno 2026 e 30 giugno 2027.