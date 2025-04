Arezzo vince contro Lucchese: doppietta di Pattarello e gol di Mawuli

Tre punti che assicurano il quinto posto, tengono aperto uno spiraglio per la quarta piazza e soprattutto certificano che l’Arezzo ora può anche recuperare una situazione di svantaggio. Questo è uno degli aspetti sottolineati anche dal tecnico amaranto Cristian Bucchi a fari spenti: "Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio: non ci siamo scoraggiati e abbiamo prodotto tante azioni. A livello nervoso non siamo partiti nel migliore dei modi e in questo dobbiamo migliorare, anche perché subiamo spesso gol alla prima occasione. La rete di Mawuli ci ha dato quel qualcosa in più per giocare un ottimo secondo tempo per qualità e intensità".

Anche in questa vittoria c’è la firma di Emiliano Pattarello, autore di un’altra doppietta decisiva. "È stata una prova di maturità – ha detto il numero 10 – perché eravamo andati sotto e non è mai facile ribaltare partite del genere. Nella ripresa siamo stati più bravi a sfruttare le occasioni create, ma anche a non rischiare nulla". Sul suo momento personale ha commentato così: "Sento di aver raggiunto una consapevolezza diversa, poi dietro c’è un lavoro tecnico e tattico diverso rispetto a prima. Ringrazio il mister per ciò che mi sta trasmettendo e la fiducia che mi dà".

Decisivo è stato anche Mawuli, che ha realizzato il gol del pari: "Andare nello spogliatoio dopo aver pareggiato ci ha dato la giusta carica. Sono contento per questa vittoria, contro una Lucchese che ha giocato a viso aperto".

L.A.