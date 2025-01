Arezzo - Vis Pesaro 0-0, un punto che profuma d’impresa nella calza della Befana

Pesaro, 6 gennaio 2025 - Nella calza della Befana per Arezzo e Vis Pesaro c'è in palio il quinto posto. Al primo scontro da ex Roberto Stellone riesce a render ermetica, fin dal primo tempo, la propria difesa.

Nei primi quarantacinque minuti di gara non concede infatti nessuna conclusione nello specchio ai toscani, insidiosi soltanto dalla distanza con Guccione.

Pesaresi che trovano invece la porta con Orellana, che servito in ottima posizione da Peixoto, non impensierisce però Trombini.

Dopo una partita maschia e spezzettata, l'episodio chiave arriva allo scadere della prima frazione. L'arbitro a seguito di un contatto sulla corsa tra Guccione e Coppola estrae il secondo giallo al difensore pesarese. Biancorossi che in inferiorità numerica per tutta la ripresa riescono però a concedere veramente poco ai padroni di casa.

Infatti nonostante che il pallino del gioco fosse costantemente in mano ai toscani, gli uomini di Stellone hanno reso il proprio portiere Vukovic quasi del tutto inoperoso. Solo sul finale, un match complessivamente bloccato, ha visto un’occasione per parte.

Se, infatti, la conclusione in piena area del subentrato Molina è stata respinta da uno strepitoso Chiosa, abile nell'immolarsi, è stato proprio lo stesso Vukovic a respingere con i piedi una deviazione in area piccola di Gucci.

Nonostante l'assedio finale l'Arezzo non è riuscito tuttavia a dar continuità ai tre successi consecutivi contro una Vis eroica.

I biancorossi, nonostante le importanti assenze di Pucciarelli e Paganini, si confermano anche in questo 2025 una solida realtà del girone, impenetrabili ed indissolubili anche con un uomo in meno per metà gara.

Le due compagini continuano dunque a condividere la quinta posizione, con un punto a testa che se per i padroni di casa è sinonimo di rimpianto per la Vis profuma d'impresa.

Il tabellino

0-0

AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini, Chiosa, Gigli(11' s.t Righetti), Coccia(dal 32' s.t Fiore), Renzi(dal 11' Gilli), Santoro, Mawuli(11's.t Ogunseye),Guccione(dal 32' s.t Gucci), Pattarello,Tavernelli.