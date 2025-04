Arezzo: vittoria nel derby apre scenari playoff, Tavernelli e Pattarello protagonisti

A Pescara con vista sul quarto posto. La notte del derby, oltre a portare in dote una prestazione nella quale c’è stato tutto quello che di buono voleva vedere Bucchi, senza dubbio la più convincente sotto la gestione del tecnico romano, apre scenari davvero interessanti nella volata playoff. Di colpo la classifica si è fatta ambiziosa più di quanto si potesse immaginare solo una settimana fa. Mercoledì allo stadio Adriatico l’Arezzo avrà, infatti, la possibilità, vincendo, di scavalcare la Vis Pesaro e agganciare proprio la squadra di Baldini guadagnando due posizioni in un amen. Se la sconfitta nella gara d’andata al Curi aveva rappresentato un punto di svolta in negativo della stagione, il successo netto di sabato sera, ha tutto il sapore di essere il trampolino di lancio per il finale di campionato e non solo.

Lo dice il campo: contro il Grifo novanta minuti senza sbavature mostrando l’atteggiamento giusto, ordine tattico e qualità. Alla vigilia Bucchi si attendeva un mix di tutto questo per l’intera partita senza pause e i suoi l’hanno accontentato. Un’infusione di consapevolezza e autostima, tesoretto da custodire nelle prossime sfide il cui coefficiente di difficoltà sarà ancora più alto.

L’Arezzo vola con e sulle sue ali. Non è un caso che la firma sul derby ce l’abbiano messa Camillo Tavernelli e Emiliano Pattarello. Il primo l’ha stappato, il secondo l’ha sigillato con il quindicesimo gol stagionale che lo tiene, potenzialmente, in corsa per il primato nella classifica marcatori. Il 4-3-3 esalta le caratteristiche dei due esterni, complementari anche per caratteristiche. Più di palleggio Tavernelli, più di strappo e potenza Pattarello. Senza dimenticare il fulcro che è Guccione che con la sua regia dà un senso a tutta la manovra. Quando non c’è stato (leggasi Milan Futuro) si è notata la differenza. L’Arezzo ha reso facile un derby che sulla carta sembrava molto più complicato. Ha segnato due reti senza subirne mostrando piena maturità.

La settimana chiave per la corsa al miglior piazzamento playoff è cominciata nel migliore dei modi. Ritrovando pure un pieno feeling con il pubblico. Ingrediente non di poco conto proprio adesso dove servirà l’apporto di tutti per provare a trasformare una stagione che, ad un certo punto, rischiava di diventare anonima, e che adesso può regalare una coda elettrizzante.