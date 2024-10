Arriva il fanalino di coda. "Sangiustese, col Fano abbiamo tutto da perdere»

"È la classica partita in cui hai solo da perdere contro un avversario finora sempre sconfitto: se vinci hai fatto il tuo, altrimenti sono solo tante critiche". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, fotografa la partita casalinga contro il Fano in cui tutti danno per favorita la sua squadra. La Sangiustese ha 7 punti mentre gli avversari sono ancora fermi a quota 0, i rossoblù sono andati in gol cinque volte suvendo quattro reti, dall’altra parte il Fano non ha ancora segnato siubendo 12 gol. Ecco perché tutti danno la Sangiustese favorita per questo confronto.

"Con i giocatori – aggiunge il tecnico – mi sono raccomandato di prestare massima attenzione perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Loro in settimana si sono rinforzati, si tratta di una formazione in costruzione e non sappiamo cosa aspettarci oggi pomeriggio". Ma al di là degli avversari, la Sangiustese dovrà presentarsi al via determinata, perché c’è da cancellare la battuta a vuoto di sette giorni fa a Chiesanuova. Finora è stato più che positivo il cammino della formazione allenata da Giandomenico che in estate è stata cambioata radicalmente. "Il Fano – spiega l’allenatore dei rossoblù – troverà un avversario voglioso di riscatto per riprendere il cammino e faremo di tutto per riuscirci". Il tecnico avrà tutti i giocatori a disposizione e per Giandomenico ci sono solo problemi di scelta in una gara da sfruttare per tornare a muovere la classifica. I rossoblù vogliono cancellare il passo falso di sette giorni fa a Chiesanuova. "I giocatori – conclude il tecnico – erano dispiaciuti e sono animati da uno spirito di rivalsa, si sono allenati bene e sono pronti per il match". Adesso la parola passa inevitabilmente al campo che emetterà il suo verdetto definitivo.