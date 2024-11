Arriva il Montefano, esame per la Maceratese: "C’è da migliorare negli ultimi metri"

"Contro il Montefano la gara potrà decidersi negli ultimi metri, dove siamo mancati in altre occasioni". Il giovane Edoardo Ruani, giocatore offensivo della Maceratese, è proiettato al match casalingo di domenica. "Ci attende una battaglia – annuncia – contro un avversario che ha cambiato rispetto alla passata stagione, magari non è partito come l’anno scorso, ma ciò non cambia nulla sul valore della rosa. Si sono ripresi, possono contare su un tecnico preparato e che conosce molto bene la categoria. Il fatto è che ogni partita nasconde più di una insidia ed è difficile". I biancorossi giocheranno in casa dove ultimamente hanno raccolto meno di quanto si sperava. "Dobbiamo rimanere sereni – dice Ruani – e continuare a fare quello che stiamo facendo, sfruttare il vantaggio di avere un pubblico caloroso: sono certo che alla fine arriveranno i risultati". La Maceratese ha una rosa ricca. "La concorrenza è vissuta in modo sereno, tutti possiamo giocare e non c’è una grossa differenza tra chi è titolare in un gara da chi parte dalla panchina. È una concorrenza sana perché alla base di tutto c’è un bel gruppo". Sono trascorse nove giornate di campionato. "Queste gare hanno detto che siamo una bella squadra, che possiamo toglierci diverse soddisfazioni, però dobbiamo iniziare a sprecare di meno". A volte è successo che la squadra sia stata costretta a rincorrere gli avversari passati in vantaggio. "È un periodo – osserva Edoardo Ruani – in cui ci segnano anche in maniera stupida o incredibile mentre noi dobbiamo costruire tante occasioni per fare centro".

Non mancano le formazioni di valore al via. "Il Matelica – Ruani parla delle avversarie affrontate – è una bella realtà così come l’Urbania, però tutte le squadre hanno elementi di valore e c’è da stare molto attenti contro chiunque".