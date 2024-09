Arriva il Montegranaro. Esame per la Maceratese

Il sostegno dei tifosi potrà garantire una spinta in più alla Maceratese chiamata a un esame insidioso contro il Montegranaro. All’Helvia Recina - Pino Brizi il fischio d’inizio sarà dato alle 15: si troveranno di fronte l’attacco della Maceratese, il migliore con 7 gol, e una delle difese meno battute del campionato avendo subito solamente una rete. Servirà una prestazione accorta, intelligente e paziente per evitare di offrire agli ospiti la possibilità di sfruttare le ripartenze, un’arma che il Montegranaro sa utilizzare molto bene potendo anche contare su un pacchetto avanzato di valore e di sicuro affidamento.

La formazione allenata da Possanzini è anche chiamata a dare continuità di risultati e prestazioni dopo le tre vittorie in campionato e i due successi in Coppa Italia. L’ottimo avvio ha acceso l’entusiasmo dei tifosi che oggi saranno presenti come sempre in buon numero a una partita che nasconde più di un’insidia. I biancorossi sono poi attesi da un tour de force perché mercoledì giocheranno a Chiesanuova l’andata dei quarti di Coppa Italia e domenica prossima saranno di scena a Matelica. È difficile prevedere le mosse di Possanzini considerando che finora ha cambiato spesso i protagonisti in campo, tenendo conto ogni volta delle caratteristiche tecniche dell’avversario, a ciò si aggiunga che adesso c’è anche la necessità di dosare le forze per i successivi e ravvicinati impegni. Oggi non sarà ancora a disposizione il difensore Mastroippolito, domenica si valuterà se il giocatore è nelle condizioni di potere essere considerato tra i disponibili. Adesso il pensiero è solo sul match contro il Montegranaro.