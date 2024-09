Arriva la Recanatese. Prima in casa per la Samb

Il Riviera delle Palme è pronto per la prima in casa della Samb. Entusiasmo, la carica dei tifosi (affissi in città striscioni di incitamento), e pubblico delle grandi occasioni (sono previsti oltre 5mila spettatori e alle 18 di ieri sera erano stare sottoscritte 3.823 abbonamenti, un record). Manca solo la prestazione di Eusepi e compagni nel cocktail di questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15. Gli ingredienti di contorno ci sono tutti. Occorre ora la classica oliva che va sul Martini dry. E questa chicca finale è proprio riferita alla prestazione che i rossoblù offriranno contro la Recanatese che dovrà essere diametralmente opposto a quella di domenica scorsa del don Mauro Bartolini. Allora la Samb praticamente non ha mai tirato in porta, accontentandosi prima di tutto nel non prenderle, ma questo pomeriggio sul campo amico, occorrerà una prova totalmente diversa.

Per questo motivo Palladini in settimana ha lavorato molto per quanto riguarda la proposizione di gioco, per trovare una maggiore incisività sotto la porta avversaria. In casa Recanatese mancheranno il centrale difensivo Marchegiani ma soprattutto Alessandro Sbaffo, l’uomo più attesto del match. Il doppio giallo, il secondo al terzo di recupero, rimediato contro la Fermana priva il match del protagonista più atteso, soprattutto dopo ciò che è accaduto questa estate. A giugno l’accordo con la Samb e poi quando tutto si doveva formalizzare ecco il dietrofront con Sbaffo che decise di restare il leader della Recanatese. E domenica scorsa, espulsione a parte, lo ha dimostrato mettendo a segno una doppietta contro la Fermana. Al di la di tutto la Samb deve centrare il primo successo stagionale nell’arco dei novanta minuti. In Coppa Italia i rossoblù si imposero all’Atletico Ascoli solo ai calci di rigore. Iniziare bene davanti al proprio pubblico è senza dubbio l’obiettivo prefissato da Eusepi e compagni, ma occhio allo spirito di rivalsa della Recanatese dopo la sconfitta in casa con la Fermana. E quindi Palladini richiederà l’atteggiamento mentale giusto ed un approccio adeguato all’avversario che la Samb andrà ad affrontare. Contro la Recanatese degli ex Raparo e D’Angelo riproporrà il 4-2-3-1 provato in precampionato contro Casette Verdini e Sangiustese. Tra i pali è confermato il 2006 Orsini con Chiatante, Gennari, Pezzola e Orfano a formare la linea difensiva. Poi ecco i due mediani a centrocampo e cioè Candellori e D’Eramo, con Paolini, Kerjota ed uno da Battista e Baldassi a supporto di Eusepi. Palladini recupera anche il centrale Cantarini, mentre Lulli resta di nuovo ai box. E questo pomeriggio faranno il loro esordio ufficiale anche le nuove maglie rossoblù create e confezionate dallo sponsor tecnico Robe di Kappa. Un motivo in più per bagnarle con i tre punti.

Benedetto Marinangeli