Arriva la Sangiovannese. Iniziata la prevendita

Sicuramente sarebbe stato più opportuno se l’avversario di domenica non fosse stato la Sangiovannese perché un derby del genere, con la grande rivalità che esiste fra le due società e le due tifoserie, arriva in un momento molto delicato per il Grosseto. Qualcuno, però, sostiene che proprio con un avversario del genere dovrebbe venire fuori il vero carattere del Grifone. I biancorossi di mister Malotti, che ha definito il match come la gara più importante dell’anno, arrivano da due sconfitte ed è chiaro che sono chiamati ad un pronto riscatto. Una partita, crediamo, dal cui risultato potrebbero scaturire conseguenze inaspettate. Intanto da ieri pomeriggio è possibile acquistare in prevendita I biglietti relativi al derby con la Sangiovannese in programma domenica allo stadio "Zecchini" a partire dalle 15. I tagliandi potranno essere acquistati nei punti vendita ufficiali, al Centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma Ciaoticktes. Inoltre potranno essere acquistati il giorno della gara a partire alle 13 al botteghino di viale Michelangelo. Per quanto riguarda i tifosi ospiti i biglietti del Settore Ospiti, a loro riservato, potranno acquistarli esclusivamente in prevendita nei punti vendita individuati dalla società ospitante. I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19 di sabato previa esibizione di un documento di identità. Costo del biglietto Settore Ospiti-Curva Sud euro 13, ridotto 6, over 60 euro 10.