Arriva L’Aquila. "Sarà complicata la gara a Recanati»

La gara di domani contro L’Aquila che non subisce gol da circa 575 minuti (escludendo la scoppola subita a Guidonia in Coppa Italia) è, per la Recanatese, da classificare come "hors categorie", per utilizzare una definizione ciclistica, ossia non rientrante tra quelle di ordinaria amministrazione. Complessivamente va anche tenuto conto che se escludiamo la cinquina subita a San Benedetto, gli abruzzesi hanno incassato la miseria di 11 reti in 18 giornate. Sempre spulciando le statistiche, in casa i rossoblù hanno totalizzato gli stessi punti della capolista, ma sono attualmente penalizzati da un rendimento in trasferta balbettante con sole due vittorie (seppur pesantissime e recenti, nei derby di Chieti e Teramo) su un totale di 10 partite ed il pesante distacco di 9 punti dalla leader è tutto in questo dato. Le cifre però, seppur indicative, lasciano il tempo che trovano, soprattutto nel contesto di una sfida che potrebbe presentare infinite variabili.

Sarà anche un match contraddistinto dai tanti ex e, tra questi, l’attaccante aquilano Daniel Giampaolo, due anni e mezzo ruggenti in giallorosso, prima del trasferimento ad Ancona, compreso quello memorabile del 2022, con 7 marcature e scorribande sulla fascia che costituivano una sorta di incubo per gli avversari. Il 29enne giocatore nato a Tivoli, martoriato dalla pubalgia, è rientrato contro il Termoli ed ha subito concretizzato un pezzo forte del suo repertorio con un gol di destro direttamente da calcio di punizione dal limite che non ha lasciato scampo al portiere molisano Palombo: "Assieme allo staff medico – ha detto ai canali ufficiali del club abruzzese – stiamo lavorando per cercare di recuperare la migliore forma possibile nel più breve tempo possibile. La gara di domani? Me l’aspetto molto complicata perché loro, come abbiamo visto, hanno subito 6 gol ed avranno una grande voglia di rivalsa ed in più, giocando in casa, faranno di tutto per guadagnare l’intera posta. Noi siamo coscienti che dobbiamo fare una grande partita, non potendoci permettere passi falsi", in vista del fondamentale scontro diretto del 26 gennaio.

Infine la designazione arbitrale con il riminese Gianluca Guitaldi, tra i fischietti più esperti in categoria al quarto anno di Can D, chiamato a dirigere il confronto. Con lui collaboreranno gli assistenti Riccardo Bonicelli di Bergamo ed Angelo Calce di Cassino.