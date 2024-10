Arriva l’Urbino. La Maceratese all’Helvia Recina: "C’è da cambiare passo in casa»

"È una partita fondamentale contro l’Urbino per dare continuità alla vittoria a Tolentino facendo punti in casa, cosa che ultimamente ci manca". Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, sottolinea l’importanza del match delle 15 all’Helvia Recina – Pino Brizi dove ultimamente la squadra ha raccolto meno di quanto si pensasse. "Per le nostre caratteristiche – spiega – è meglio giocare in casa perché abbiamo un campo che ci permette di esprimere meglio il nostro gioco. A inizio stagione pensavamo che avremmo potuto trovare maggiori difficoltà in trasferta, invece il cammino dice al momento il contrario". In casa la Maceratese è uscita battuta nelle partite contro Sangiustese e Chiesanuova, rispettivamente in campionato e in Coppa Italia. "Difficilmente non faremmo punti – aggiunge Serangeli – se dovessimo ripetere la prestazione contro Chiesanuova, di certo l’approccio dovrà essere migliore rispetto alla partita contro la Sangiustese. Noi oggi dovremo cercare di imporre il gioco e prestare maggiore attenzione alla fase difensiva". L’allenatore Matteo Possanzini non potrà contare sugli infortunati Albanesi, Cilla, Oses e Sansaro, Ma al di là degli interpreti si dovrà prestare attenzione a un Urbino che forse ha reso meno di quanto ci si aspettava: gli ospiti hanno 8 punti mentre i biancorossi ne hanno il doppio. "Si tratta di una formazione con uno degli organici più forti, magari non sono partiti come tutti pensavano ma restano una delle realtà più attrezzate come parco giocatori. Ci attende una gara ricca di insidie come quelle contro Montegranaro e Sangiustese perché si equivalgono gli organici di queste tre squadre". Dovrà essere una Maceratese capace di mettere sul piatto della bilancia ancora un qualcosa in più rispetto alle ultime prove casalinghe. "Dobbiamo pensare a noi – è il consiglio di Serangeli – a imporre il nostro gioco e a livello tecnico vincendo con i mezzi che abbiamo". La squadra potrà contare sull’incitamento del pubblico che in questo inizio di stagione non ha mai fatto mancare e che la squadra ha ripagato sul campo.