Arzilla Calcio Femminile trionfa in Coppa Marche Eccellenza battendo la Maceratese

L’Arzilla Calcio Femminile conquista la Coppa Marche Eccellenza, superando in finale per 3-1 la Maceratese, attuale capolista del campionato regionale, sul campo Paolinelli di Ancona. Un risultato frutto di un percorso solido e ben costruito, che ha visto la squadra guidata da mister Luca Virgulti eliminare formazioni competitive come Fortuna Fano e Recanatese, fino alla sfida decisiva contro la Maceratese. Nella finale, l’Arzilla ha mostrato sin da subito organizzazione e determinazione, trovando il doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Valentina Canestrari e Giulia Sanchi. Nella ripresa, la Maceratese ha provato a riaprire il match, ma le Pink Arzilla hanno mantenuto ordine e compattezza, chiudendo l’incontro con la seconda rete personale di Sanchi. Nel finale, un’autorete ha permesso alla Maceratese di accorciare le distanze, ma il risultato è rimasto saldo fino al triplice fischio. "Ha vinto lo spirito di squadra – dice mister Luca Virgulti –. Venivamo da una semifinale importante, ma la squalifica di due giocatrici fondamentali ci ha costretto a concentrarci molto sugli aspetti psicologici e sulla fiducia. Le ragazze hanno risposto alla grande. Ora l’Ancona in campionato. Consolidare il terzo posto sarebbe un traguardo importante". Le Pink Arzilla si preparano dunque alla fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza.

l. d.